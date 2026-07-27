Tradicionalmente, las hackathones han estado siempre asociadas al mundo de la programación . Computadoras, desarrolladores y largas jornadas escribiendo código parecían ser una postal obligada. Pero en Mendoza esa idea pareciera cambiando, de la mano de la educación .

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A fines de agosto , estudiantes de distintas carreras , algunos vinculados a la tecnología y otros a la educación, la comunicación, la administración o las matemáticas, compartirán un mismo desafío, el de resolver problemas reales de la educación trabajando en equipo .

La propuesta lleva por nombre Hackathon EduTech 2026 y es organizada por el IES 9-023 junto con el Instituto Superior Tomás Alva Edison , con apoyo de Mariela Ramos, directora de Educación Superior de la Provincia . La iniciativa tendrá lugar los días 26, 28 y 29 de agosto y apunta a consolidar a Mendoza como un referente en innovación educativa .

Educación: así es la inédita convocatoria que busca usar tecnología para la resolución desafíos reales

La pregunta que dio origen al proyecto es tan sencilla como desafiante: ¿qué ocurre cuando un estudiante de Desarrollo de Software trabaja junto a una futura docente, un estudiante de Matemática, un comunicador o un técnico en Administración Pública para resolver un problema concreto?

Y la respuesta a esta pregunta comenzará a responderse durante tres jornadas intensivas en las que estudiantes de entre 18 y 30 años deberán dejar de lado las barreras entre carreras para combinar conocimientos, creatividad y distintas miradas sobre un mismo problema .

Educación: así es la inédita convocatoria que busca usar tecnología para la resolución desafíos reales Imagen ilustrativa

La diferencia con una hackathon tradicional es que aquí el foco no estará únicamente en desarrollar tecnología, sino en diseñar soluciones innovadoras para desafíos educativos, convencidos de que los problemas complejos difícilmente puedan resolverse desde una sola disciplina.

Aprender cómo se trabaja en el mundo real

La iniciativa también busca acercar la formación académica a las dinámicas que hoy predominan en el ámbito laboral.

Cada equipo deberá poner en juego habilidades que las empresas y organizaciones valoran cada vez más: liderazgo, comunicación, pensamiento crítico, capacidad de innovación, resolución de problemas y trabajo interdisciplinario.

En tiempos donde la Inteligencia Artificial y la transformación digital modifican permanentemente el mercado laboral, los organizadores sostienen que la capacidad de construir soluciones junto a otras personas es una competencia insustituible.

Ese es, precisamente, uno de los ejes centrales de la Hackathon EduTech, que propone un aprendizaje basado en la colaboración antes que en el trabajo individual.

Una invitación abierta a toda Mendoza

La participación será gratuita y estará destinada a estudiantes de instituciones de Educación Superior de toda la provincia, sin importar la carrera que cursen. La intención es que la diversidad de perfiles enriquezca los proyectos y genere propuestas con impacto real.

Educación: así es la inédita convocatoria que busca usar tecnología para la resolución desafíos reales Ilustración.

Para los organizadores, esta segunda edición representa un paso más en la construcción de un nuevo modelo educativo, donde aprender implica también experimentar, debatir, equivocarse, escuchar otras miradas y trabajar con personas de distintas disciplinas.

El desafío de posicionar a Mendoza

El objetivo a largo plazo es convertir a Mendoza en un polo de referencia en innovación educativa.

Según plantean desde el IES 9-023 y el Instituto Superior Tomás Alva Edison, el desafío consiste en demostrar que la educación superior puede transformarse cuando deja de trabajar en compartimentos estancos y apuesta por experiencias colaborativas que conecten la formación con los problemas reales de la sociedad.

En ese marco, la rectora del IES 9-023, Virginia Hernández, destacó que la propuesta también invita a reflexionar sobre cómo debe evolucionar la educación para formar profesionales capaces de desenvolverse en equipos interdisciplinarios, comprender el impacto de la Inteligencia Artificial y responder a las nuevas demandas del mercado laboral.