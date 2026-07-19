El truco matemático de 100 ÷ 5 ÷ 4 + 9 tiene una respuesta correcta y la mayoría se equivoca en el primer paso

No es un truco de matemática avanzada. Es puro orden de operaciones, y la mayoría comete el mismo error desde el primer segundo.

La expresión 100 ÷ 5 ÷ 4 + 9, es un truco que debe resolverse con calma y respetando el orden.

Cuatro números, dos operaciones básicas, nada de paréntesis ni exponentes que compliquen el panorama. Sin embargo, cuando se plantea 100 ÷ 5 ÷ 4 + 9, aparece una división clara: los que resuelven bien y los que se equivocan sin darse cuenta. El problema no está en la dificultad matemática. Está en un truco mental que se activa apenas se ve una cuenta larga.

En esta expresión en particular no hay paréntesis ni exponentes que resolver primero. IA Gemini Cuál es la respuesta correcta y cómo se llega a ella El resultado de 100 ÷ 5 ÷ 4 + 9 es 14. Para llegar a ese número, hay una sola regla que hay que respetar: las divisiones tienen prioridad sobre la suma, y cuando hay dos divisiones seguidas sin paréntesis, se resuelven en el orden en que aparecen, de izquierda a derecha.

El procedimiento completo es este Primero, 100 dividido 5= 20.

Después, ese resultado, 20, se divide por 4= 5.

Recién en ese momento, con las dos divisiones resueltas, se hace la suma final: 5 + 9= 14. Ningún paso de este procedimiento es complicado por separado. Lo que genera el error no es la dificultad de las cuentas individuales, sino el orden en que hay que ejecutarlas.

Por qué tanta gente falla desde el primer paso El error más frecuente aparece antes de llegar siquiera a la mitad del cálculo. Consiste en leer la expresión completa de izquierda a derecha sin separar las prioridades, tratando el signo de suma como si tuviera el mismo peso que la división en cuanto al orden de resolución.

Consiste en de sin separar las prioridades, tratando el como si tuviera el que la división en cuanto al orden de resolución. Hay una variante de este error que es todavía más sutil: alguien empieza bien, resuelve correctamente 100 ÷ 5 = 20, pero después, en lugar de dividir ese 20 por 4, comete el desliz de sumar el 4 con el 9 primero. Esa combinación equivocada (4 + 9 = 13) rompe por completo la secuencia, y termina en un resultado que no tiene nada que ver con el correcto. Lo interesante de este segundo error es que no es un problema de desconocer la regla. La persona sabe que la división va antes que la suma. Lo que falla es la ejecución bajo presión: cuando el cálculo se hace mentalmente y rápido, sin anotar los pasos intermedios, es fácil perder de vista en qué número exacto hay que seguir operando. La mente retiene el "4" y el "9" como los dos últimos números visibles, y los combina de manera automática, sin verificar si esa operación corresponde en ese momento del cálculo.

Qué enseña este ejercicio sobre el orden de las operaciones El orden de las operaciones (conocido en la jerga matemática como PEMSA o su variante en inglés PEMDAS) existe justamente para que una misma expresión no tenga resultados distintos según quién la resuelva. Sin esa regla, 100 ÷ 5 ÷ 4 + 9 podría interpretarse de maneras diferentes y dar números distintos según el orden elegido, lo cual haría que las matemáticas dejaran de ser un lenguaje universal y confiable.

La jerarquía establece que multiplicaciones y divisiones se resuelven antes que sumas y restas, y que cuando hay varias operaciones del mismo nivel de prioridad (como las dos divisiones consecutivas de este caso) se resuelven en el orden en que aparecen, de izquierda a derecha, sin saltos ni atajos. El error casi siempre está en el apuro y no en el desconocimiento. IA Gemini Este tipo de desafíos matemáticos no buscan medir inteligencia ni conocimiento avanzado. Buscan exponer un hábito automático: la tendencia a resolver todo de izquierda a derecha sin pausar a pensar qué operación corresponde primero.