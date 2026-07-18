La psicología dice que las personas que hablan moviendo mucho las manos no exageran lo que dicen, sino que usan el cuerpo para ordenar ideas y transmitir emociones que las palabras no alcanzan

La psicología dice que las personas que hablan moviendo mucho las manos no necesariamente exageran lo que cuentan , sino que pueden usar el cuerpo para ordenar ideas y transmitir emociones o detalles que las palabras no alcanzan a expresar. Algunas personas dibujan formas en el aire, señalan direcciones, marcan tamaños o acompañan cada frase con movimientos amplios.

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Esa conducta suele asociarse con dramatismo, nerviosismo o necesidad de protagonismo , pero la investigación sobre lenguaje propone otra explicación.

Hablar y gesticular no son siempre dos acciones separadas. Los movimientos de las manos pueden formar parte del mismo proceso comunicativo y colaborar tanto con quien habla como con quien escucha para construir el significado del mensaje .

Las manos permiten representar visualmente aquello que resulta difícil explicar solamente con palabras. Una persona puede decir que un objeto “se movió hacia allá”, mientras su gesto muestra la dirección, la velocidad o la forma del recorrido .

Susan Goldin-Meadow, profesora de Psicología de la Universidad de Chicago, lleva décadas estudiando la relación entre los gestos, el pensamiento y el lenguaje. Sus investigaciones indican que las manos pueden comunicar información que no aparece de manera explícita en el discurso .

Esto explica por qué los gestos suelen aparecer al describir tamaños, distancias, posiciones, acciones o escenas complejas. Lejos de ser un exceso innecesario, pueden convertirse en una segunda vía de expresión.

Las manos también ayudan a marcar el ritmo de una explicación. Un movimiento puede separar dos ideas, destacar un punto importante o mostrar que una acción ocurrió antes que otra.

¿Los gestos ayudan a ordenar las ideas?

Una investigación encabezada por Goldin-Meadow observó qué sucedía cuando las personas explicaban problemas matemáticos mientras realizaban una tarea de memoria. Los resultados sugirieron que gesticular podía reducir parte de la carga mental de la explicación.

Quienes utilizaban las manos parecían conservar más recursos para recordar información. Los investigadores plantearon que los gestos no solo muestran lo que una persona ya pensó, sino que también pueden colaborar con la organización del pensamiento.

En otras palabras, el cuerpo puede ayudar a distribuir el esfuerzo necesario para construir una frase. Mientras las palabras expresan una parte de la idea, las manos representan elementos espaciales o visuales.

Esto no significa que mover más las manos vuelva automáticamente más inteligente o convincente a alguien. El efecto depende de la situación, el contenido y la relación entre el gesto y lo que se intenta explicar.

¿Las manos muestran lo que las palabras no alcanzan?

Las psicólogas Autumn Hostetter y Martha Alibali propusieron que algunos gestos pueden surgir de simulaciones mentales de movimientos y acciones. Cuando una persona imagina una escena, parte de esa representación puede hacerse visible a través del cuerpo.

Por ejemplo, al recordar cómo se abrió una puerta, cómo cayó un objeto o cómo avanzó un vehículo, las manos pueden reproducir una versión simplificada de esa acción.

Los gestos también pueden transmitir intensidad emocional. Una apertura amplia de los brazos, un movimiento rápido o una mano cerrada pueden reforzar el énfasis con el que se comunica una experiencia.

Sin embargo, un gesto aislado no posee un significado universal. Debe interpretarse junto con las palabras, el tono de voz, la expresión facial y el contexto de la conversación.

¿Mover las manos mejora la comunicación?

Para quien escucha, los movimientos pueden facilitar la comprensión de explicaciones complejas. Esto ocurre especialmente cuando el tema incluye recorridos, formas, cantidades, posiciones o relaciones espaciales.

También puede ayudarte a recordar mejor lo que alguien dijo, porque el mensaje llega por más de una vía. Las palabras aportan la información verbal y las manos ofrecen una representación visible.

Pero no todos los movimientos aportan claridad. Los gestos demasiado repetitivos, desconectados del discurso o realizados cerca del rostro de otra persona pueden convertirse en una distracción para el interlocutor.

Por eso, hablar moviendo mucho las manos no es bueno ni malo por sí mismo. Lo importante es observar si los gestos acompañan la idea o si terminan compitiendo con ella.

¿Cuándo los movimientos pueden requerir atención?

La cantidad de gestos no permite determinar si alguien miente, exagera, está ansioso o intenta manipular. Tampoco sirve para diagnosticar un rasgo de personalidad o un trastorno psicológico.

Hay personas naturalmente más gestuales, culturas donde el movimiento corporal es más frecuente y situaciones en las que las manos resultan especialmente útiles para explicar algo.

La salvedad aparece cuando los movimientos son nuevos, involuntarios, difíciles de controlar o interfieren de manera marcada con las actividades cotidianas. En esos casos, no deberían atribuirse simplemente a una forma expresiva y puede ser recomendable consultar con un profesional de la salud.