La psicología dice que las personas que hacen chistes en momentos tensos no evitan la realidad, sino que usan el humor como una defensa emocional para aliviar incomodidad sin mostrar vulnerabilidad

La psicología dice que las personas que hacen chistes en momentos tensos no necesariamente evitan la realidad , sino que pueden usar el humor como una defensa emocional para aliviar la incomodidad sin mostrar de inmediato lo que sienten. La escena es bastante común. Una conversación se vuelve seria, aparece un silencio difícil y alguien responde con una ocurrencia.

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Aunque desde afuera puede interpretarse como indiferencia o falta de compromiso , no siempre refleja una desconexión con el problema.

En algunos casos, el chiste funciona como una pausa emocional. No borra lo ocurrido ni resuelve el conflicto, pero permite reducir momentáneamente la intensidad del malestar y recuperar cierta sensación de control.

El humor puede cambiar por unos segundos la forma en que una persona interpreta una situación. Al encontrar un detalle absurdo, inesperado o irónico, se abre una perspectiva distinta frente a aquello que provoca incomodidad .

Este mecanismo se relaciona con la regulación emocional, es decir, con las estrategias utilizadas para modificar la intensidad, la duración o la expresión de una emoción sin negar necesariamente su existencia.

James Gross, profesor de Psicología de la Universidad de Stanford, ha investigado durante décadas estos procesos. Sus trabajos se concentran en cómo las personas regulan las emociones antes, durante y después de una experiencia intensa.

Una investigación realizada por Andrea Samson y James Gross analizó el uso del humor ante estímulos negativos. Los resultados indicaron que el humor positivo podía reducir las emociones desagradables y aumentar las sensaciones positivas.

Sin embargo, no todas las bromas produjeron el mismo efecto. El humor amable o constructivo mostró mejores resultados que el basado en la hostilidad, el desprecio o la ridiculización.

¿Hacer un chiste es una defensa psicológica?

Dentro de la psicología, una defensa no siempre implica escapar de la realidad. Algunas defensas permiten reconocer una situación incómoda y, al mismo tiempo, hacerla emocionalmente más tolerable.

El psiquiatra George Vaillant, investigador vinculado durante décadas con la Universidad de Harvard, incluyó al humor entre las llamadas defensas maduras, junto con otros recursos que permiten afrontar conflictos sin distorsionarlos por completo.

A diferencia de la negación, que rechaza o modifica un hecho difícil, el humor puede permitir que una persona comprenda la gravedad de lo sucedido y encuentre una forma menos abrumadora de atravesarlo.

Por eso, alguien puede estar preocupado, triste o asustado y aun así hacer un chiste. La broma no demuestra necesariamente que “no le importa”, sino que puede ser una forma indirecta de permanecer presente sin quedar completamente expuesto.

¿La broma también ayuda a los demás?

El humor posee una dimensión social. Una frase graciosa puede romper un silencio, disminuir la rigidez de un grupo o permitir que una conversación bloqueada vuelva a ponerse en movimiento.

También puede funcionar como una señal para los demás: la persona reconoce que el momento es incómodo, pero intenta demostrar que todavía puede tolerarlo. En ese sentido, la risa no elimina el problema, aunque sí puede cambiar el clima en el que debe abordarse.

Quizás te pasó durante un velorio, una discusión familiar o una reunión laboral complicada. Alguien hace un comentario inesperado y varias personas se ríen, incluso cuando la situación sigue siendo seria. Esa reacción puede ayudar a liberar parte de la tensión acumulada.

¿Cuándo el humor deja de ser una herramienta útil?

La diferencia aparece en lo que sucede después del chiste. Si la persona logra retomar la conversación, reconocer el problema o expresar lo que siente, el humor pudo actuar como un recurso de regulación emocional.

En cambio, si todas las conversaciones importantes terminan convertidas en bromas, si se ridiculizan los sentimientos ajenos o si nunca es posible hablar seriamente, el humor puede transformarse en una forma persistente de evitación.

También importa el tipo de broma. El humor que alivia una situación no funciona igual que aquel que humilla, descalifica o utiliza el sufrimiento de otra persona para generar una reacción.