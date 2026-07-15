William Shakespeare dividió la vida en siete etapas: "El mundo entero es un escenario y cada hombre representa muchos papeles"

Aunque el bardo inmortalizó este ciclo en su comedia Como gustéis, la estructura de las siete edades tiene sus raíces reales en la medicina y filosofía de la Antigua Grecia.

William Shakespeare refelxionó sobre las etapas de la vida como diferentes papeles en una obra de teatro.

El famoso monólogo de William Shakespeare no es solo una pieza teatral brillante, sino un mapa existencial que recorre la condición humana desde el primer llanto hasta el olvido final. A través del personaje de Jaques, el autor británico sintetiza siglos de pensamiento sobre cómo el tiempo transforma la identidad y las prioridades sociales.

Las etapas descritas (infante, escolar, amante, soldado, juez, anciano y la "segunda infancia") reflejan una visión cruda del destino. En el texto, cada individuo entra y sale de escena condicionado por su edad biológica, desempeñando roles que la sociedad le impone según el momento en que le toca actuar en este gran teatro universal.

El origen de una metáfora que define la identidad La efectividad de este concepto reside en la importancia histórica del número siete como organizador de la realidad. Durante el Renacimiento, se consideraba que este número regía los ciclos de la vida basándose en la filosofía de Solón y las observaciones médicas de Hipócrates, quienes dividían la existencia en periodos de siete años. Esta estructura proporcionaba un orden biológico para el crecimiento y la decadencia, vinculando el destino humano con un sistema de metamorfosis inevitable que la ciencia de la época daba por sentado.

Es habitual creer que Shakespeare fue el único creador de esta visión, pero el concepto de "el mundo como escenario" ya era un lugar común en la literatura antigua y contemporánea. Autores como Erasmo de Rotterdam ya comparaban la vida con una obra donde el director retira a los actores al terminar su papel. Shakespeare tomó estos elementos de fuentes como el libro escolar Zodiacus Vitae para construir una narrativa que sus espectadores reconocerían de inmediato.