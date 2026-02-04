Estrenos de cine: Por qué ver "Hamnet", una de las favoritas del Oscar

"Hamnet" llega a los cines este jueves 5 de febrero con la seguridad de una película que sabe que no necesita de un arsenal publicitario para convocar al público.

Es que viene precedida por importantes premios, incluida la sorpresa mayúscula de su consagración como Mejor Película de Drama en los Globos de Oro . Sin embargo, el verdadero fenómeno de esta película viene sucediendo fuera de las red carpet y las galas: " Hamne t" cuenta la poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, "Hamlet", un gancho que atrajo de por sí a los lectores ingleses y amantes de la literatura de todo el mundo. La sorpresa llega cuando descubrimos que esta premisa se desarrolla hacia lugares mucho más estimulantes que la mera película histórica o biográfica.

Chloé Zhao, cineasta del silencio y los márgenes (pensemos en "Nomadland"), adapta la novela de Maggie O’Farrell con maestría: Shakespeare está ahí, sí, pero reducido a una figura lateral, un hombre que entra y sale del cuadro, como si la historia misma lo estuviera castigando por siglos de protagonismo indebido. El centro en esta película es Anne Hathaway (Agnes, como la nombra la novela), quien atraviesa el duelo por la temprana muerte de Hamnet, hijo que tuvo con el mítico dramaturgo.

Zhao filma el dolor sin ornamentos victorianos ni subrayados solemnes. Jessie Buckley compone a Hathaway como una mujer arraigada a la tierra y a los ritmos naturales: como es su costumbre, nos ofrece una actuación descarnada que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz. Es apenas una de las ocho candidaturas al premio de la Academia (incluyendo Mejor Película). Paul Mescal, en cambio, encarna a Shakespeare desde la contención y la penumbra; es un hombre que observa más de lo que actúa, cuya genialidad futura resulta irrelevante frente a una torpeza indisimulable.

"Hamnet" evita subrayar la información, lo que hace que el filme salga de la tentativa de la mera biopic. Nada más alejado de la realidad: Shakespeare es un personaje más bien irrelevante, y si hay una relación entre Hamnet (el niño) y "Hamlet", la película deja la pregunta flotando en el aire.

En ese sentido, "Hamnet" se inscribe en una corriente contemporánea que busca desmitificar al Bardo, arrancarlo del pedestal y devolverlo a la categoría de hombre falible, esposo discutible, padre devastado. Aunque esta es, más bien, una película sobre lo que el arte no puede reparar, sobre el límite mismo de la creación frente al dolor.Y nos lleva hacia un desenlace que, sin ánimo de spoiler, es lo mejor de la película.

Más estrenos

"El Día del Fin del Mundo: Migración" ("Greenland: Migration"): Dirigida por Ric Roman Waugh, continúa la saga apocalíptica. Gerard Butler vuelve a encarnar al hombre común sometido a la épica del colapso, esta vez desplazado de la seguridad claustrofóbica del búnker hacia un mundo abierto que ya no promete salvación.

"Aún es de noche en Caracas": Codirigida por Mariana Rondón y Marité Ugas, es una adaptación de "La hija de la española", la novela de Karina Sainz Borgo. La película retrata una ciudad donde la violencia política se ha filtrado en cada gesto cotidiano. "Una mujer que tras enterrar a su madre queda completamente sola en una Caracas al borde del colapso. Cuando descubre que su apartamento ha sido tomado por un grupo de mujeres leales al régimen, se refugia en el departamento contiguo, donde encuentra a su vecina muerta. Atrapada junto a un joven en quien no puede confiar, Adelaida cae en una espiral de paranoia, miedo y muerte, hasta comprender que para salvarse debe renunciar a su identidad y asumir otra", adelanta la sinopsis.

"Solo necesitas matar": Adaptación animada dirigida por Kenichiro Akimoto. Basada en la novela: “All You Need Is Kill”, de Hiroshi Sakurazaka. En un futuro cercano, la humanidad enfrenta su extinción. Una gigantesca flor alienígena conocida como "Darol" estalla sobre Japón, liberando hordas de criaturas monstruosas ("Mimics") que arrasan todo a su paso. En medio del caos, Rita, una joven voluntaria, muere brutalmente en combate. Pero la muerte no es el final.

"El Vengador Tóxico": En manos de Macon Blair, revive al antihéroe más grotesco del cine de culto. Peter Dinklage encabeza el elenco. Winston Gooze es un trabajador de limpieza tímido y maltratado. Un accidente químico cambia su vida para siempre y lo transforma en una criatura mutante de fuerza descomunal y apariencia monstruosa. Convertido en un antihéroe, Winston se enfrenta a corporaciones corruptas, criminales violentos y figuras de poder tan repugnantes como el mundo que representan.