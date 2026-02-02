Preocupación en los cines de Argentina: las cifras del peor enero en tres décadas

Enero de 2026 quedó marcado como un mes histórico para las salas de cine en Argentina , pero por las razones más lamentables . Con apenas 2.085.576 espectadores en todo el país, fue el peor enero en cantidad de público de las últimas tres décadas, incluso por debajo de los años atravesados por la pandemia de Covid-19 (2021 y 2022), cuando muchas salas permanecían cerradas o funcionaban con aforo limitado.

La mala taquilla , informada por la consultora especializada Ultracine, confirma una tendencia que preocupa a distribuidores, exhibidores y productores: el público dejó de ir al cine , en un mes caracterizado por la presencia de títulos fuertes ("Avatar: fuego y cenizas", "Zootopia 2", "La empleada") pero que se arrastraban de semanas anteriores en la cartelera.

La comparación interanual grafica con claridad el derrumbe. En enero de 2025 se habían vendido 2.705.915 entradas, lo que implica una caída del 25%.

Si el contraste se extiende hasta 2019 , último año completo antes de la pandemia, el golpe es todavía más fuerte. Aquel enero había convocado a 4.336.000 espectadores, más del doble que ahora.

El único enero que quedó por debajo del registro de 2026 fue el de 2002 , en plena resaca del colapso económico y social que siguió al corralito de diciembre de 2001. Con el consumo paralizado y el país sumido en la incertidumbre, se vendieron entonces 2.043.394 entradas.

Si hay que comparar con la época de pandemia, en enero de 2021, con protocolos estrictos y muchas salas todavía cerradas, se contabilizaron 2.248.044 espectadores, es decir, más público que en enero de 2026 (2.085.576). En aquel momento, " Spider-Man: sin camino a casa", la recordada reunión de los tres arácnidos, concentró cerca de la mitad de los tickets vendidos, seguida por "Sing 2" y "Scream". Aun con restricciones, el hábito de ir al cine resistía mejor que ahora.

Volviendo al 2026, ni siquiera la presencia de uno de los estrenos más esperados de los últimos años logró torcer el rumbo. "Avatar: fuego y cenizas" lideró cómodamente la taquilla de enero, con 732.234 entradas vendidas de sus más de 1,3 millones acumuladas, casi una de cada tres del total mensual.

Sin embargo, ni su potencia como marca global ni el despliegue visual característico de la saga alcanzaron para maquillar el balance general. La segunda parte reunió a 3,2 millones de personas en 2022 y la primera, allá por 2009, cortó 2,8 millones de tickets en nuestro país.

A la tercera de "Avatar" le siguieron la animada "Zootopia 2", con 401.873 espectadores (con acumulado por encima de 1,8 millones) y el thriller "La empleada", protagonizado por Sydney Sweeney, que sumó 192.228 tickets en todo el último mes.

plantillas varias (2) "Zootopia 2" sigue aún en las salas de cine de Argentina

Apenas una película argentina logró colarse entre las 20 más vistas de enero: "La virgen de la tosquera", de Laura Casabé, que alcanzó los 50.626 espectadores.

El número expone una doble dificultad: por un lado, la caída general de público; por otro, la creciente marginalidad del cine argentino en la cartelera comercial, aun cuando la oferta de estrenos locales se mantiene activa. Nuevamente se ratifica que figuras como Ricardo Darín o Guillermo Francella atraen multitudes.

Además de la falta de “tanques” nuevos en enero, la magra cosecha de enero pone en relieve el cambio profundo en los hábitos de consumo cultural. El streaming, el encarecimiento de las entradas y la percepción de que la experiencia hogareña compite cada vez mejor con la sala tradicional forman parte de una combinación difícil de revertir. De hecho, son varias las compañías que cada vez achican la ventana de exhibición entre cine y plataformas.

Hay esperanza en la taquilla de los cines: qué estrenos de 2026 prometen mejorar los números

De cara a febrero, la industria apuesta a que algunos estrenos ayuden a levantar la performance.

Llegan reestrenos pensados para públicos específicos, como "Las Guerreras K-Pop" de 2025 y una versión extendida que junta los dos volúmenes de "Kill Bill", además de títulos nuevos como "Scream 7" y " Cumbres Borrascosas".

Toy Story 5 En Argentina, "Toy Story 5" promete ser la película más taquillera de 2026. La cuarta es la más vista de la historia en las salas.

Más adelante, el calendario de 2026 guarda varias cartas fuertes: "Super Mario Galaxy", la biopic "Michael" y "El diablo viste a la moda 2" en abril; "Mortal Kombat II" en mayo; "Toy Story 5" y "Disclosure Day" de Steven Spielberg en junio; "Minions 3", "La odisea" de Christopher Nolan, el live-action de "Moana" y "Spider-Man: Brand New Day" en julio.

Además, "Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha" en noviembre y la tan esperada "Avengers: Doomsday" para diciembre.