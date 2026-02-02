Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 4 de "Bridgerton" en Netflix

La plataforma dejó a los fanáticos con sabor a poco tras estrenar apenas cuatro episodios. La primera parte introdujo la historia del hermano más libertino, Benedict.

Netflix presentó el tráiler de la segunda parte de la temporada 4 de "Bridgerton"

A días de que Netflix presentara los primeros capítulos de "Bridgerton", temporada 4, los fanáticos se quedaron ansiosos ante la expectante historia de amor de uno de los hermanos más empedernidos del Londres de la regencia. ¿Cuándo llegará la segunda parte?

La historia dejó abierto el romances de Benedict Bridgerton y Sophie Beak, una relación atravesada por secretos y diferencias de clase. Ambientada en la alta sociedad londinense, la cuarta temporada adapta libremente el libro “Te doy mi corazón”, de Julia Quinn, y profundiza en la identidad oculta de Sophie, una joven que vive como sirvienta mientras guarda un pasado que podría salir a la luz en cualquier momento.

Benedict y Sophie: un romance atravesado por la tensión social

En la parte 2 de la temporada 4 de "Bridgerton", la trama seguirá explorando la compleja relación entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Beak (Yerin Ha). El rechazo de Sophie no solo responde al orgullo, sino también al miedo de repetir la historia de sus padres y quedar atrapada en una relación desigual. Esa barrera emocional se convierte en el mayor obstáculo para una pareja cuya conexión resulta cada vez más evidente.

Mientras tanto, Benedict deberá enfrentarse a sus propios prejuicios y al peso de su posición social, en un contexto donde amar a alguien fuera de las normas de la aristocracia puede tener consecuencias irreversibles.

Qué adelanta el tráiler de la parte 2 de la cuarta temporada de "Bridgerton"

El avance oficial de Netflix muestra a Benedict decidido a enmendar sus errores y recuperar a Sophie, con escenas cargadas de tensión romántica. Sin embargo, nuevos conflictos aparecen en el horizonte con la llegada de Lady Araminta Gun (Katie Leung) y sus hijas, Rosamund (Michelle Mao) y Posy (Isabella Wei), quienes se instalan cerca de la residencia Bridgerton.

Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Adelanto 2 | Netflix El tráiler sugiere que estas mujeres podrían reconocer a Sophie, poniendo en peligro su nueva vida. A esto se suma que la joven ahora trabaja en la casa de Eloise y Hyacinth Bridgerton (Florence Hunt), una situación que intensifica el conflicto: Benedict comienza a enamorarse de una mujer que forma parte de la servidumbre. ¿Cuándo llega la parte 2 de la temporada 4 de "Bridgerton"? La segunda parte se estrenará oficialmente el jueves 26 de febrero de 2026 en Netflix.