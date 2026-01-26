26 de enero de 2026 - 12:35

Netflix pone fecha para el estreno de la nueva temporada de "Bridgerton": dónde y cómo verla

La producción contará la historia de Benedict, el hermano más descarriado y mujeriego de la familia londinense. Su romance promete ser un cuento de hadas.

Esta vez, el foco estará puesto en Benedict Bridgerton y en una historia que reversiona el mito de Cenicienta. En esta edición es el turno de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) de enfrentar la presión familiar para sentar cabeza. “Debes casarte. Aún no encontraste a la adecuada”, le advierte su madre, Lady Violet (Ruth Gemmell). Pero él busca algo distinto. “Quiero un camino más aventurero”, responde en el tráiler.

La Dama de Plata

Ese deseo tomará forma durante un baile de máscaras, cuando conozca a una enigmática Dama de Plata que lo obsesiona desde el primer encuentro. Lo que Benedict ignora es que detrás de la máscara se esconde Sophie Baek (Yerin Ha), una sirvienta sometida a la severidad de Lady Araminta Gun (Katie Leung), madre de Rosamund Li (Michelle Mao), decidida a conquistar a Benedict.

La primera parte de la temporada respira claramente el espíritu de Cenicienta: Sophie logra asistir al baile gracias a la ayuda de otros sirvientes, pero sabe que a medianoche deberá huir. “Debo hallar a la dueña del guante”, promete Benedict, mientras Lady Whistledown sentencia en off que “con un poco de imaginación, lo imposible parece posible”.

En paralelo, la serie retoma las historias de los demás hermanos Bridgerton y sus parejas, con peleas de alcoba, encuentros furtivos y nuevas tensiones familiares.

La historia más esperada

La evolución de Benedict es uno de los ejes más destacados de esta temporada. “Es un personaje al que el público siguió con cariño a lo largo de los años”, explicó la showrunner Jess Brownell a comienzos de 2025. Según detalló, Sophie es la única capaz de sacarlo de su rutina: “No es una damisela en apuros. Es astuta, va siempre tres movimientos por delante y sabe cómo desafiarlo”.

Estreno en Netflix

La cuarta temporada de Bridgerton se estrena este 29 de enero en Netflix, con una primera parte que tendrá continuación el 26 de febrero.

