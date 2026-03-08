8 de marzo de 2026 - 16:42

Con 6 capítulos en Netflix: la inquietante miniserie alemana que compite con "Dark" entre las más vistas

A diferencia de otros thrillers, esta producción alemana comienza donde otras terminan: con la huida de la víctima y una investigación abierta hace 13 años.

Netflix
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix renovó el interés por las producciones alemanas con "Mi querida niña", una miniserie de seis episodios que se posicionó rápidamente como la más vista de habla no inglesa en el mundo. Basada en una exitosa novela, esta historia perturbadora desafía a los suscriptores con una trama oscura repleta de giros inesperados.

"Mi querida niña" no es una oferta más dentro del inmenso catálogo de streaming. A los pocos días de su estreno, la producción logró lo que pocas consiguen: competir mano a mano con "Dark" por el podio de las historias más reproducidas de origen germano. Su relato se aleja de las estructuras tradicionales del género, lo que explica gran parte de su éxito masivo.

“Mi querida niña”, la serie que lideró las tendencias de la famosa plataforma de series. Foto: Netflix

Una narrativa que invierte el orden del suspenso de la serie

El mecanismo que hace a esta serie tan adictiva radica en su punto de partida. Mientras que la mayoría de los thrillers psicológicos construyen su tensión hacia el momento del rescate de las víctimas, este relato comienza exactamente ahí: con la huida de una mujer de un cautiverio horroroso. Al eliminar el proceso de captura como núcleo central de la intriga, el guion obliga al espectador a enfocarse en las consecuencias psicológicas y en un rompecabezas de identidad que reabre un caso de desaparición ocurrido trece años atrás.

Esta inversión de los tiempos narrativos funciona porque genera una intriga inmediata sobre la veracidad de los hechos presentados. La historia no se detiene en la figura del captor, sino que explora la vida completa de las víctimas y las conexiones inesperadas con el pasado. Es un thriller que perturba no solo por lo que muestra, sino por las dudas constantes que siembra sobre quién es quién en este drama familiar y policial que se vuelve cada vez más oscuro.

La serie está basada en una reconocida novela europea y cuenta con apenas seis capítulos, lo que la vuelve ideal para consumir en un solo fin de semana. El reparto principal está encabezado por Kim Riedle, quien interpreta a Lena, junto a los jóvenes actores Sammy Schrein y Naila Schuberth, quienes logran interpretaciones inquietantes. La calidad técnica y la atmósfera sombría terminaron de consolidarla como un fenómeno global en la plataforma, manteniendo su vigencia como una pieza imprescindible para los amantes del suspenso psicológico.

