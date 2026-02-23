23 de febrero de 2026 - 12:39

Con 6 capítulos: el nuevo thriller psicológico de Prime Video con un protagonista de "House of Cards"

La serie lleva al extremo una situación típica de las familias en todo el mundo: la rivalidad entre suegra y nuera.

La nueva producción de Prime Video con una protagonista de House of Cards.

La nueva producción de Prime Video con una protagonista de "House of Cards".

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Prime Video sumó un nuevo thriller psicológico con una de las protagonistas de "House of Cards". Al frente del elenco, la miniserie propone una historia incómoda, cargada de tensión emocional y con un conflicto familiar que escala hasta volverse inquietante.

Leé además

Prime Video y su nueva serie de amor tóxico.

Para ver después de "Cumbres Borrascosas": la serie de Prime Video sobre un amor tóxico ideal

Por Redacción Espectáculos
Do Kyung-soo, protagonista de este drama coreano disponible en Prime Video.

Dura 113 minutos en Prime Video: la película coreana sobre el primer amor que emociona y revive recuerdos

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “The Girlfriend”, una producción breve pero intensa que explora los límites del apego materno y la manipulación afectiva. En el centro del relato está Laura Sanderson, interpretada por Robin Wright, recordada mundialmente por su papel de Claire Underwood en "House of Cards". Su personaje es una madre sofisticada, acostumbrada a tener el control, cuya relación con su hijo comienza a fracturarse cuando él se enamora.

Robin Wright, recordada mundialmente por su papel de Claire Underwood en "House of Cards"
Robin Wright, recordada mundialmente por su papel de Claire Underwood en

Robin Wright, recordada mundialmente por su papel de Claire Underwood en "House of Cards"

La llegada de Cherry, encarnada por Olivia Cooke, actúa como detonante. Lo que en apariencia podría ser un clásico enfrentamiento entre suegra y nuera pronto se transforma en un duelo psicológico mucho más complejo. Nada es tan evidente como parece y cada escena deja una pregunta abierta: ¿quién manipula realmente a quién?

De qué trata "The Girlfriend", la serie de Prime Video

A nivel visual, "The Girlfriend" apuesta por una puesta en escena elegante: casas amplias, ambientes luminosos y una estética cuidada que contrasta con la crudeza emocional que atraviesa la historia. Ese contraste refuerza una idea incómoda: el privilegio económico no garantiza estabilidad afectiva.

Embed - The Girlfriend - Official Trailer | Prime Video

Daniel, el hijo en disputa, no funciona como simple espectador del conflicto. Sus decisiones y omisiones alimentan la tensión y profundizan la grieta entre ambas mujeres. La dinámica entre los tres construye un clima opresivo donde cada conversación tiene un subtexto amenazante y cada gesto parece una jugada estratégica.

Una miniserie ideal para maratonear

Con seis episodios y actuaciones sólidas, la serie es una opción atractiva para quienes buscan una historia intensa sin comprometerse con temporadas largas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

No es Frankenstein: la mejor película de Jacob Elordi está en Prime Video y casi nadie la vio.

No es Frankenstein: la mejor película de Jacob Elordi está en Prime Video y casi nadie la vio

Por Sofía Serelli
La nueva comedia de Netflix que es todo un fenómeno mundial.

Dura casi 2 horas la comedia familiar más vista de Netflix que forma parte de una saga mundial

Por Redacción Espectáculos
Robbie Williams vuelve a Argentina en 2026: entradas y link de compra

Entradas para Robbie Williams en Argentina 2026: dónde y cuándo comprar

Por Redacción Espectáculos
I Can Only Imagine 2 promete romper récords.

El público asegura que es la primera gran película de 2026: así es la secuela del éxito sorpresa de 2018

Por Redacción Espectáculos