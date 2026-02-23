Con 6 capítulos: el nuevo thriller psicológico de Prime Video con un protagonista de "House of Cards"

La serie lleva al extremo una situación típica de las familias en todo el mundo: la rivalidad entre suegra y nuera.

La nueva producción de Prime Video con una protagonista de "House of Cards".

Prime Video sumó un nuevo thriller psicológico con una de las protagonistas de "House of Cards". Al frente del elenco, la miniserie propone una historia incómoda, cargada de tensión emocional y con un conflicto familiar que escala hasta volverse inquietante.

Se trata de “The Girlfriend”, una producción breve pero intensa que explora los límites del apego materno y la manipulación afectiva. En el centro del relato está Laura Sanderson, interpretada por Robin Wright, recordada mundialmente por su papel de Claire Underwood en "House of Cards". Su personaje es una madre sofisticada, acostumbrada a tener el control, cuya relación con su hijo comienza a fracturarse cuando él se enamora.

Robin Wright, recordada mundialmente por su papel de Claire Underwood en "House of Cards" gentileza La llegada de Cherry, encarnada por Olivia Cooke, actúa como detonante. Lo que en apariencia podría ser un clásico enfrentamiento entre suegra y nuera pronto se transforma en un duelo psicológico mucho más complejo. Nada es tan evidente como parece y cada escena deja una pregunta abierta: ¿quién manipula realmente a quién?

De qué trata "The Girlfriend", la serie de Prime Video A nivel visual, "The Girlfriend" apuesta por una puesta en escena elegante: casas amplias, ambientes luminosos y una estética cuidada que contrasta con la crudeza emocional que atraviesa la historia. Ese contraste refuerza una idea incómoda: el privilegio económico no garantiza estabilidad afectiva.

Embed - The Girlfriend - Official Trailer | Prime Video Daniel, el hijo en disputa, no funciona como simple espectador del conflicto. Sus decisiones y omisiones alimentan la tensión y profundizan la grieta entre ambas mujeres. La dinámica entre los tres construye un clima opresivo donde cada conversación tiene un subtexto amenazante y cada gesto parece una jugada estratégica.