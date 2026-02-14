14 de febrero de 2026 - 12:15

No es Frankenstein: la mejor película de Jacob Elordi está en Prime Video y casi nadie la vio

Mientras el actor busca su primer Oscar por "Frankenstein", una joya oculta de terror con un 97% de aprobación se consagra como lo mejor de su filmografía en Prime Video.

Foto:

Por Sofía Serelli

Jacob Elordi atraviesa el mejor momento de su carrera. Nominado al Oscar por "Frankenstein" y presente en los cines por "Cumbres Borrascosas" con Margot Robbie, el actor australiano es el nombre del que todos hablan. Sin embargo, su obra maestra no es un blockbuster, sino una perturbadora joya de terror escondida en el streaming que debés conocer.

A sus 28 años, Elordi vive un momento decisivo en la primera línea de la industria. Su reciente nominación al Oscar como Mejor actor de reparto por su trabajo en la versión de Frankenstein de Guillermo del Toro confirma su ascenso meteórico desde los días de Euphoria. Aunque compite con figuras de la talla de Benicio del Toro y Stellan Skarsgard, el simple hecho de estar en la terna ya supone un hito para su carrera.

Este 2026 será un año determinante para él. Además de la expectativa por los premios del próximo 15 de marzo, este viernes 13 de febrero llega a los cines la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, donde se pone nuevamente bajo las órdenes de Emerald Fennell. Pero mientras el mundo mira sus proyectos futuros, la crítica ha dictado sentencia sobre su pasado: su mejor trabajo es un título que pasó casi desapercibido.

Una joya oculta con puntuación casi perfecta

Lejos de los focos mediáticos de sus grandes producciones, la película mejor valorada de Jacob Elordi es "Historias de la morgue" (The Mortuary Collection), un filme antológico de terror estrenado originalmente en 2020. A diferencia de otros títulos más conocidos de su trayectoria, esta cinta acumula un impresionante 97% de aprobación en Rotten Tomatoes, una cifra que supera a Saltburn, Frankenstein o la propia serie Euphoria.

La película se desarrolla en la localidad de Raven's End, donde el inquietante funerario Montgomery Dark relata las historias más extrañas y perturbadoras que han pasado por su mesa de autopsias. La trama se dispara cuando una joven fascinada por la muerte aplica para un trabajo en la morgue y descubre que hay razones muy oscuras por las que los muertos deben "descansar en paz".

Embed - Historias de la morgue (The mortuary collection) - Tráiler en español

Por qué verla hoy antes de la entrega de los Oscars

Elordi protagoniza el segundo segmento de esta antología, interpretando a Jake Matthews. Se trata de una historia escalofriante que explora una faceta mucho más sombría y arriesgada del actor, anticipando el potencial dramático que hoy le vale el reconocimiento de la Academia. Los elogios de la crítica destacan la atmósfera "malsana" y la inteligencia narrativa de un filme que se aleja del cine de consumo rápido.

Para los suscriptores de Prime Video, esta es una oportunidad ideal para descubrir el talento de Elordi antes de que los grandes titulares de los Oscars dominen la conversación. Es una pieza incómoda y perturbadora que demuestra que su capacidad actoral ya estaba presente mucho antes de convertirse en un fenómeno global.

En un año donde también regresará con la tercera temporada de Euphoria, repasar este trabajo "serie B" de altísima calidad permite entender la versatilidad de un intérprete que no teme a los proyectos arriesgados. Si buscás algo diferente para ver este fin de semana, esta joya oculta es la respuesta.

