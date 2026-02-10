Estrenos de cine: "Cumbres Borrascosas", con Margot Robbie y Jacob Elordi, llega envuelta en polémicas

Desde hace años que dejó de ser evidente lo que todos creímos alguna vez: que todo lo que Hollywood tocaba lo convertía en oro. "Cumbres Borrascosas" , la nueva película basada en el libro de Emily Brontë que llega este jueves 12 de febrero al cine, cuenta con tantas adaptaciones que parece ir directamente a la categoría del manoseo cinematográfico.

Ahora, y esto sí es cierto, la historia pedía a gritos una reinterpretación en clave moderna . Es lo que promete la directora, Emerald Fennel, quien saltó a la fama allá por 2020 con "Promising Young Woman" ("Hermosa venganza"). Tras la experiencia desmesurada de "Saltburn" (2023), se terminó de posicionar como una cineasta audaz y provocadora.

El tema es que ahora, del otro lado, hay millones de lectores y cinéfilos: "Cumbres Borrascosas" es un símbolo cultural . La premisa ya nos hace arquear una ceja: Margot Robbie y Jacob Elordi (sí, Barbie y el monstruo de Frankenstein) interpretan a una de las parejas más icónicas de la literatura.

Y ahí empezaron las polémicas. Robbie, con su luminosidad de estrella de cine, desafía la fragilidad de los diecinueve años de Catherine, por lo que las redes fueron implacables y fue criticada... ¡por no ser más joven! Y Elordi, en el pico de su popularidad, se incribe con mucha comodidad en la larga lista de actores blancos que interpretaron a Heathcliff y directores que eligieron ignorar por completo la "piel oscura" y el origen racialmente ambiguo que Emily Brontë grabó en las páginas de su manuscrito. La conclusión era obvia: ¿por qué no se arriesgaron en este punto, cuando podía justificarse literariamente?

Pero esto fue solo el comienzo. La verdadera pregunta surgió en paralelo: ¿Es "Cumbres Borrascosas" la "mayor historia de amor de todos los tiempos"? Y la respuesta es clara, incluso para especialistas y fanáticos de la novela. Un reciente informe de DW nos recuerda que Heathcliff no es un héroe de San Valentín: es un hombre que ahorca perros y cuya alma está podrida por la venganza y el clasismo. Reducir esta arquitectura del personaje a un romance erótico con banda sonora de Charli XCX es, como mínimo, una trivialización del genio de Emily Brontë, aseguran muchos.

Brontë, esa mujer-enigma que escribía bajo el seudónimo de Ellis Bell para que los caballeros de su época la leyeran sin prejuicios, entendía algo que Fennell parece querer ignorar: el amor en los páramos no es un accesorio de moda, es una fuerza política y social.

Las perspectivas del estreno ya han disparado las ventas del libro en un absurdo 500% en algunos países, lo que indica que muchos irán a las salas ya leídos y preparados para criticar cotejando con las páginas impresas. Sin embargo, vale recordar que toda transposición es válida, siempre y cuando aporte algo nuevo al material original. Y lo más obvio: ninguna iguala a la imaginación de un lector.

Embed - "Cumbres Borrascosas" | Tráiler Oficial | Subtitulado

"Cumbres Borrascosas": espejo de cada época

Un breve repaso de algunas de esas adaptaciones que han intentado, con mayor o menor fortuna, capturar la esencia de la novela.

El clásico de Hollywood (1939): William Wyler nos entregó a un Laurence Olivier que parece más un sofisticado galán que un huérfano lleno de odio. Es la versión que todos recuerdan porque decidió, con una ligereza imperdonable, eliminar la mitad del libro. Es hermosa de ver, claro, pero solo es apta para los amantes del cine clásico.

image

El delirio de Buñuel (1954): "Abismos de pasión" es, quizás, la más honesta. Buñuel entendió que esta no es una historia de amor, sino de tormento espiritual y cierta crueldad surrealista. Rodada en México, cambia el frío inglés por un calor asfixiante que le sienta de maravilla a las almas borrascosas de los protagonistas.

image

La fidelidad de los 90 (1992): Peter Kosminsky trajo a Ralph Fiennes y Juliette Binoche. Fue la primera en intentar abarcar toda la novela (la segunda generación incluida), pero el resultado es poco menos que una pieza de museo. Eso sí: es un deleite visual garantizado, y los protagonistas por momentos parecen salidos de un set del mejor James Ivory.

image

La audacia de Andrea Arnold (2011): Esta versión es una reinterpretación que va al hueso, sin abusar de esteticismos y con una efectividad narrativa sorprendente. Sin música, con un Heathcliff negro (finalmente acercándose a la descripción original) y una cámara que se ensucia con la tierra, es por momentos cruda, animal y desesperante.

image

Más estrenos

“Caminos del crimen”: Dirigida por Bart Layton, adaptada de la novela "Crime 101" de Don Winslow, la película se sitúa en un implacable Los Ángeles donde un ladrón de joyas —interpretado por Chris Hemsworth— lleva a cabo una serie de robos que descolocan a la policía. Su camino se cruza con el de una agente de seguros desencantada (Halle Berry) y con un detective obsesivo (Mark Ruffalo) convencido de haber encontrado un patrón en los delitos.

“GOAT: La cabra que cambió el juego": Producción animada dirigida por Tyree Dillihay. Ambientada en un mundo habitado por animales, la historia sigue a Will, una pequeña cabra que sueña con jugar al Roarball, un deporte de contacto total dominado por las especies más grandes y veloces. A pesar del rechazo inicial de sus compañeros, Will buscará demostrar que el talento no se mide en tamaño.

“El sonido de la muerte”: Dirigido por Corin Hardy, el filme de terror gira en torno a un grupo de estudiantes que descubre un antiguo Silbato de la Muerte azteca, un artefacto ceremonial cuyo sonido desata una presencia letal imposible de detener. Protagonizada por Sophie Nélisse, Nick Frost, Michelle Fairley y Dafne Keen, la película explora el miedo y lo ancestral.