La cruda confesión de Richard Gere sobre el director de cine que lo rechazó: "Me desprecia como a un mendigo"

A pesar de haber protagonizado los éxitos más grandes del cine , Richard Gere oculta una herida profesional que no logra cerrar. El actor reveló recientemente cómo un reconocido cineasta lo ignora sistemáticamente desde hace tres décadas , tratándolo, según sus propias palabras, como si fuera un mendigo. Descubrí el detrás de escena de este desprecio.

Con ocho episodios, Netflix lanza una serie que combina comedia y un robo a un banco

Richard Gere es un nombre que evoca inmediatamente imágenes de éxito y magnetismo en pantalla . Durante décadas, el protagonista de éxitos masivos tuvo el mundo a sus pies y pudo elegir con quién trabajar. Sin embargo, existe una figura que rompe este esquema y le ha provocado una frustración que arrastra desde hace treinta años.

El actor confesó que hay un director por el que siente una admiración absoluta, pero que lo ha mantenido a una distancia humillante. Se trata del cineasta indio Shekhar Kapur, responsable de éxitos como " Elizabeth ". Para Gere, este rechazo sistemático es una herida profesional que todavía no logra cerrar.

La obsesión de Gere por trabajar con Kapur no fue discreta. Según relató el propio actor, el impacto de las películas del director fue tan profundo que decidió dejar de lado su orgullo de estrella de Hollywood para pedir una oportunidad personal. El encuentro ocurrió tras el estreno de " La reina de los bandidos " en los años 90.

"Después de ver 'La reina de los bandidos', me arrodillé y le supliqué: 'Shekharji, por favor, haz una película conmigo' ", recordó Gere con una sinceridad que sorprendió a sus seguidores. A pesar de este gesto extremo, la respuesta del cineasta estuvo lejos de ser una invitación. El actor asegura que, desde aquel entonces, Kapur simplemente lo ignoró.

image

Lo que más afecta al intérprete es la frialdad del trato que recibió durante tres décadas. Gere no tuvo reparos en definir la actitud del director de una manera tajante: "Simplemente me desprecia, como si fuera un mendigo de la calle". Esta revelación muestra una faceta vulnerable, recordándonos que el rechazo puede ser devastador incluso en la cima del éxito.

El proyecto sobre Buda que lo dejó devastado

Hubo un momento en que parecía que este anhelo finalmente se haría realidad. En el año 2005, se anunció que Richard Gere iba a ser parte de un ambicioso proyecto de Shekhar Kapur sobre la figura de Buda. El actor se involucró activamente en la primera fase de desarrollo de la película.

Parecía el emparejamiento perfecto, pero por razones de producción el proyecto nunca salió adelante. Esta cancelación fue un golpe durísimo para el artista, quien quedó "devastado" al ver cómo su única oportunidad real de trabajar con Kapur se esfumaba frente a sus ojos.

Desde aquel fracaso, sus caminos no volvieron a cruzarse. Para Richard Gere, aceptar que nunca pudo rodar con su director favorito sigue siendo una tarea pendiente que le cuesta procesar.