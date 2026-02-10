10 de febrero de 2026 - 19:15

¿Quién es Ser Duncan el Alto? La teoría que cambia para siempre el origen de un personaje de Game of Thrones

Descubrí cómo la historia de Ser Duncan el Alto en la nueva serie de HBO esconde el origen de Brienne de Tarth, un secreto que une el pasado y el futuro de Westeros.

La teoría que vincula Duncan el Alto y Brienne de Tarth.

La teoría que vincula Duncan el Alto y Brienne de Tarth.

El estreno de El caballero de los Siete Reinos no solo trae nuevas aventuras, sino que resucita una de las teorías más profundas entre los fanáticos de George R.R. Martin. La posible conexión de sangre entre Ser Duncan el Alto y Brienne de Tarth deja de ser una sospecha para encontrar bases sólidas en los libros y la pantalla.

La llegada de la nueva serie de HBO ha vuelto a poner bajo la lupa la historia de uno de los guerreros más legendarios de Westeros. Sin embargo, lo que más entusiasma a los seguidores no es solo ver las hazañas de Ser Duncan el Alto, sino entender cómo su legado influyó directamente en uno de los personajes más icónicos de Juego de tronos: Brienne de Tarth.

image

Desde hace décadas, los lectores de la saga han sostenido que Duncan podría ser el abuelo o bisabuelo de Brienne. Esta conexión no es casualidad, ya que ambos comparten características físicas que los hacen únicos en los Siete Reinos, como su altura sobresaliente y una brújula moral inquebrantable que contrasta con la traición habitual en la corte.

El escudo de armas: la pista clave que Martin dejó en los libros

A pesar de las coincidencias físicas, la prueba más contundente aparece en las páginas de Festín de cuervos. En este libro, Brienne decide pintar un viejo escudo que encontró en la armería de su padre en la isla de Tarth. Aunque en un principio el diseño se mantiene en secreto, la descripción posterior es reveladora: un árbol frondoso de hojas verdes y una estrella errante o fugaz.

image

Este diseño coincide exactamente con el blasón de Ser Duncan el Alto, el cual fue pintado originalmente por Tanselle en los relatos precuela. El hecho de que este escudo histórico estuviera guardado por el padre de Brienne sugiere una relación familiar directa que ha pasado de generación en generación, aunque el misterio de cómo llegó allí sigue siendo materia de debate para los fans.

Lo que dice George R.R. Martin y el elenco sobre este linaje

El propio autor de la saga, George R.R. Martin, ha jugado con esta teoría durante años sin dar una respuesta definitiva. En eventos con fanáticos, Martin ha sido consultado sobre el parentesco y su respuesta siempre ha sido deliberadamente ambigua, asegurando que "con el tiempo, todo será revelado". Para muchos, este silencio es casi una confirmación de que la historia de Brienne está ligada a la de Dunk.

image

Incluso Peter Claffey, el actor que interpreta a Ser Duncan en la nueva adaptación, está convencido de este vínculo sanguíneo. Claffey ha señalado que existen demasiadas similitudes en el comportamiento, la ingenuidad y la vulnerabilidad de ambos personajes al interactuar con los demás. Según el actor, existe probablemente un linaje compartido que explica por qué Brienne heredó esos ideales de nobleza y caballería que Dunk representa en esta nueva etapa televisiva.

Esta revelación cambia la forma en que vemos a Brienne, transformándola de una paria social en la heredera espiritual y genética de uno de los caballeros más puros que conoció el Trono de Hierro. La nueva serie promete ser el puente que finalmente aclare esta leyenda familiar que ha cautivado a los lectores por años.

