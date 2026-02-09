9 de febrero de 2026 - 12:45

Por qué conviene guardar los blísters de pastillas: 3 usos prácticos en casa

Un truco de reciclaje permite reutilizar los blísters de pastillas con soluciones útiles para el hogar que casi nadie aprovecha.

Reciclaje inteligente: blísters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Reciclaje inteligente: blísters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Por Ignacio Alvarado

A diferencia de otros envases, los blísters tienen cavidades individuales, sellado hermético y una estructura que soporta presión y humedad. Con un simple truco, pueden transformarse en aliados inesperados dentro del hogar, sin necesidad de herramientas ni conocimientos especiales.

A continuación, tres usos reales y funcionales que explican por qué conviene guardarlos.

Reciclaje inteligente: bl&iacute;sters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Reciclaje inteligente: blísters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Molde para manualidades y reparaciones pequeñas

Uno de los usos menos conocidos es emplear los blísters como moldes. Sus cavidades son ideales para mezclar o dosificar pequeñas cantidades de pegamento, resina, silicona, masilla o pintura.

Este truco resulta muy práctico para arreglos domésticos o manualidades, ya que permite trabajar con precisión y sin desperdiciar material. Además, al ser descartables luego de usar, evitan ensuciar recipientes reutilizables.

Reciclaje inteligente: bl&iacute;sters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Reciclaje inteligente: blísters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Protector de superficies y objetos frágiles

Gracias a su estructura acolchada, los blísters funcionan como protección para objetos delicados. Colocados debajo de adornos, frascos pequeños o aparatos livianos, ayudan a evitar rayones y deslizamientos sobre mesas y estantes.

También pueden usarse como separadores protectores al guardar objetos frágiles en cajas, un truco simple que suma cuidado sin comprar materiales adicionales.

Reciclaje inteligente: bl&iacute;sters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Reciclaje inteligente: blísters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Dosificador para productos líquidos o semillas

Otro uso práctico es como dosificador. Los blísters permiten separar pequeñas cantidades de productos líquidos —como detergente concentrado, alcohol o aceites— o semillas para huerta.

Este uso favorece el reciclaje funcional y ayuda a controlar cantidades exactas, algo muy útil en tareas de jardinería o limpieza.

Reciclaje inteligente: bl&iacute;sters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Reciclaje inteligente: blísters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

