Por qué conviene guardar los blísters de pastillas: 3 usos prácticos en casa

En la mayoría de los hogares, los blísters de pastillas se descartan automáticamente una vez vacíos. Sin embargo, estos envases combinan dos materiales muy útiles —plástico rígido y aluminio— que les dan resistencia, flexibilidad y múltiples posibilidades de reutilización. Desde una mirada de reciclaje práctico , tirarlos sin más es perder una oportunidad.

A diferencia de otros envases, los blísters tienen cavidades individuales, sellado hermético y una estructura que soporta presión y humedad. Con un simple truco , pueden transformarse en aliados inesperados dentro del hogar, sin necesidad de herramientas ni conocimientos especiales.

A continuación, tres usos reales y funcionales que explican por qué conviene guardarlos.

Uno de los usos menos conocidos es emplear los blísters como moldes . Sus cavidades son ideales para mezclar o dosificar pequeñas cantidades de pegamento, resina, silicona, masilla o pintura.

Este truco resulta muy práctico para arreglos domésticos o manualidades, ya que permite trabajar con precisión y sin desperdiciar material. Además, al ser descartables luego de usar, evitan ensuciar recipientes reutilizables.

Protector de superficies y objetos frágiles

Gracias a su estructura acolchada, los blísters funcionan como protección para objetos delicados. Colocados debajo de adornos, frascos pequeños o aparatos livianos, ayudan a evitar rayones y deslizamientos sobre mesas y estantes.

También pueden usarse como separadores protectores al guardar objetos frágiles en cajas, un truco simple que suma cuidado sin comprar materiales adicionales.

Dosificador para productos líquidos o semillas

Otro uso práctico es como dosificador. Los blísters permiten separar pequeñas cantidades de productos líquidos —como detergente concentrado, alcohol o aceites— o semillas para huerta.

Este uso favorece el reciclaje funcional y ayuda a controlar cantidades exactas, algo muy útil en tareas de jardinería o limpieza.