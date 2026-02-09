Por qué conviene guardar los blísters de pastillas: 3 usos prácticos en casa

A diferencia de otros envases, los blísters tienen cavidades individuales, sellado hermético y una estructura que soporta presión y humedad. Con un simple truco, pueden transformarse en aliados inesperados dentro del hogar, sin necesidad de herramientas ni conocimientos especiales.
A continuación, tres usos reales y funcionales que explican por qué conviene guardarlos.
Molde para manualidades y reparaciones pequeñas
Uno de los usos menos conocidos es emplear los blísters como moldes. Sus cavidades son ideales para mezclar o dosificar pequeñas cantidades de pegamento, resina, silicona, masilla o pintura.
Este truco resulta muy práctico para arreglos domésticos o manualidades, ya que permite trabajar con precisión y sin desperdiciar material. Además, al ser descartables luego de usar, evitan ensuciar recipientes reutilizables.
Protector de superficies y objetos frágiles
Gracias a su estructura acolchada, los blísters funcionan como protección para objetos delicados. Colocados debajo de adornos, frascos pequeños o aparatos livianos, ayudan a evitar rayones y deslizamientos sobre mesas y estantes.
También pueden usarse como separadores protectores al guardar objetos frágiles en cajas, un truco simple que suma cuidado sin comprar materiales adicionales.
Dosificador para productos líquidos o semillas
Otro uso práctico es como dosificador. Los blísters permiten separar pequeñas cantidades de productos líquidos —como detergente concentrado, alcohol o aceites— o semillas para huerta.
Este uso favorece el reciclaje funcional y ayuda a controlar cantidades exactas, algo muy útil en tareas de jardinería o limpieza.