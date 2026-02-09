Si tenés una cómoda vieja, posees un tesoro: 5 claves para saber si es una antigüedad valiosa

Muchas veces guardamos piezas que parecen simples trastos viejos , ignorando que podría tratarse de un tesoro de gran valor. Identificar una verdadera antigüedad requiere ojo crítico y conocer ciertos secretos de fabricación que hoy se han perdido. Desde el tipo de madera hasta la forma de los clavos, cada detalle cuenta una historia que puede cambiar el precio de tu herencia.

Para que un mueble sea considerado técnicamente una antigüedad , debe tener al menos 100 años . Sin embargo, la edad no lo es todo; la artesanía, la rareza y la historia que rodea a la pieza definen su precio real en el mercado. Muchas veces, la diferencia entre una joya de colección y un mueble de aglomerado actual se esconde en los lugares donde casi nadie mira.

La primera prueba de fuego para cualquier pieza es observar su ensamblaje . En el mobiliario antiguo, las juntas no solían utilizar clavos o tornillos industriales, sino encastres endientados conocidos como "cola de milano" , especialmente en los cajones y esquinas. Estas uniones hechas a mano suelen presentar ligeras irregularidades y contornos asimétricos que delatan el uso de herramientas manuales, a diferencia del acabado perfecto y seriado de la maquinaria moderna.

Los cajones ofrecen pistas definitivas sobre la vida del mueble. Un objeto auténtico mostrará un desgaste natural y evidente en las guías debido al roce del uso durante décadas. Si al inspeccionar el interior notas que la madera es de aglomerado o tiene un aspecto sintético y uniforme, es muy probable que estés frente a una pieza actual o una reproducción . Las piezas valiosas suelen utilizar maderas macizas nobles como roble, nogal o caoba , que con los siglos se vuelven más duras, compactas y presentan poros cerrados.

Un detalle técnico que los falsificadores suelen pasar por alto son los clavos. Hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX , estos se fabricaban a mano , por lo que cada uno tiene un tamaño y una cabeza ligeramente distintos . Si encontrás clavos con cabezas brillantes, perfectamente circulares o uniformes, es una señal de que la pieza ha sido manipulada recientemente o es una copia industrial.

image

Los tiradores y herrajes también hablan sobre la procedencia. En los muebles antiguos, los tiradores suelen estar fijados con una chaveta y remachados por dentro, sin presentar los tornillos o tuercas comunes en los muebles modernos. Además, es fundamental buscar sellos, marcas de quemado, etiquetas de papel o firmas del artesano en lugares discretos, como la parte trasera del mueble o debajo de la base de los cajones, ya que una firma auténtica puede disparar el valor de la pieza.

La pátina y el riesgo de las restauraciones

La pátina es el lustre, tono o cambio de color que la madera adquiere de manera natural con el paso del tiempo. Esta capa es considerada un certificado de autenticidad muy valorado por los expertos; conservarla aumenta la cotización del mueble, mientras que una mala limpieza con productos químicos agresivos puede destruirla y hacer desaparecer una fuente vital de información histórica.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Igone Padura T I E N D A (@igone_padura_t_i_e_n_d_a)

Si decidís intervenir una pieza, tené cuidado: los muebles en estado original pueden valer hasta tres veces más que aquellos que han sido restaurados de forma excesiva. La regla de oro de la ebanistería profesional es que cualquier restauración debe ser reversible y limitada al "mínimo vital" para no borrar los rastros del tiempo que hacen que el mueble sea una verdadera cápsula de historia.