Inesperado hallazgo en las Cataratas del Iguazú: encontraron un "tesoro" mientras limpiaban

La fuerte baja del caudal del río Iguazú provocó un sorprendente hallazgo: gran acumulación de monedas en el sector donde caen las famosas Cataratas del Iguazú . Ocurrió durante un operativo especial de limpieza realizado por trabajadores del Parque Nacional Iguazú en una zona que normalmente permanece llena de agua.

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El procedimiento pudo realizarse porque el flujo del río descendió a unos 500 mil litros por segundo, muy por debajo del promedio habitual de 1,5 millones. Durante la inspección, los equipos encontraron más de 400 kilos de monedas lanzadas por turistas como parte de rituales de buena suerte.

Desde el parque recordaron que esa práctica está prohibida debido al impacto ambiental que provoca sobre el ecosistema. Según explicaron, los metales de las monedas se deterioran con el tiempo y liberan sustancias que afectan la calidad del agua y a distintas especies acuáticas.

“Desafortunadamente, las personas vienen aquí, en vez de disfrutar de todo el paisaje y vivir el momento, terminan teniendo la superstición de que si arrojan una moneda y piden un deseo, éste se cumplirá” , señaló un operario que participó del despliegue.

[SOCIEDAD] En las Cataratas del Iguazú, encontraron 400 kilos de monedas por una bajante del río: las autoridades advirtieron que la plata arrojada por turistas como "ritual de buena suerte" contamina el agua y "perjudica a los peces". https://t.co/7bVrq1hADX pic.twitter.com/VhATCs3DLO

Además de las monedas, los trabajadores retiraron otros residuos acumulados en el lecho fluvial. Entre los objetos hallados aparecieron botellas, tapas plásticas, pilas y hasta dispositivos electrónicos arrastrados o arrojados por visitantes en el área protegida.

Qué harán con el tesoro encontrado

El operativo fue realizado el pasado 15 de abril y tomó notoriedad luego de la difusión del “tesoro” en medios brasileños. Desde la empresa Urbia+Cataratas, concesionaria encargada de las tareas, señalaron que estas limpiezas deben repetirse periódicamente por el comportamiento reiterado de algunos turistas.

Ahora, las monedas recuperadas serán clasificadas para definir qué hacer con ellas. Aquellas que todavía puedan reutilizarse serán destinadas a proyectos ambientales vinculados a educación ecológica y plantación de árboles junto al Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad.