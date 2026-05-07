La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) volvió a posicionarse entre las instituciones académicas más influyentes del país. Tres figuras estrechamente vinculadas con la casa de estudios mendocina fueron reconocidas por la Fundación Konex como parte de las 100 personalidades más destacadas de las Humanidades Argentinas de la última década, un reconocimiento considerado entre los más prestigiosos del ámbito cultural y científico nacional.

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Se trata de la constitucionalista María Gabriela Ábalos , la socióloga Fernanda Beigel y el jurista Alejandro Pérez Hualde , quienes recibirán en septiembre los tradicionales Diplomas al Mérito de los Premios Konex 2026 . Los tres fueron seleccionados por el Gran Jurado de la fundación entre referentes de todo el país por su trayectoria y aportes desarrollados entre 2016 y 2025.

Tres referentes de la UNCuyo, distinguidos entre las 100 personalidades más destacadas de las Humanidades

El reconocimiento no solo destaca sus carreras individuales, sino también el peso académico y científico que mantiene la UNCuyo a nivel nacional e internacional, particularmente en áreas vinculadas con las ciencias sociales , el derecho y las humanidades .

La edición 2026 de los Premios Konex distingue específicamente a las Humanidades Argentinas y contempla 20 disciplinas diferentes, aunque este año se sumó excepcionalmente una categoría adicional vinculada a Estudios de Género . En cada área fueron seleccionadas cinco personalidades destacadas, conformando así el grupo de los 100 referentes premiados .

Tres trayectorias mendocinas con proyección internacional

Entre los nombres distinguidos aparece María Gabriela Ábalos, una de las principales especialistas argentinas en Derecho Constitucional. Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesora titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNCuyo y jueza del Tribunal de Gestión Judicial Asociada Tributaria, Ábalos ha desarrollado una extensa carrera académica y judicial.

En los últimos años consolidó además un fuerte perfil internacional. En 2024 fue incorporada a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y recientemente obtuvo su posdoctorado en la Universidad de Bologna, una de las instituciones universitarias más prestigiosas de Europa.

Gabriela Abalos 1 Gabriela Ábalos

La Fundación Konex la distinguió en la categoría Derecho Constitucional e Internacional Público, ubicándola entre las cinco figuras más influyentes del país en esa especialidad durante la última década.

Otra de las mendocinas reconocidas es Fernanda Beigel, socióloga, investigadora superior del CONICET y una de las voces latinoamericanas más influyentes en materia de ciencia abierta y sociología del conocimiento.

Beigel es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora titular efectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo y realizó estudios posdoctorales en el Centre de Sociologie Européenne de París.

Su trayectoria trascendió hace tiempo las fronteras argentinas. Presidió el comité asesor de la UNESCO que elaboró la Recomendación de Ciencia Abierta y actualmente integra distintos espacios académicos internacionales, además de dirigir proyectos de investigación globales.

A lo largo de su carrera recibió múltiples distinciones, entre ellas el Premio Houssay, el Premio Ensayos de CLACSO y la Mención de Honor al Valor Científico otorgada por el Senado de la Nación.

Fernanda Beigel 2 Fernanda Beigel Gentileza

En esta oportunidad, la Fundación Konex la reconoció en la categoría Sociología, donde fue elegida entre las cinco figuras más destacadas del país.

El tercer mendocino premiado es Alejandro Pérez Hualde, referente histórico del Derecho Administrativo argentino y una figura ampliamente reconocida en ámbitos académicos y judiciales.

Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Pérez Hualde ha construido una extensa trayectoria tanto en la docencia universitaria como en la investigación y producción académica.

Actualmente continúa vinculado a la Facultad de Derecho de la UNCuyo como presidente de la Comisión Académica del Doctorado en Derecho y codirector de la Maestría en Derecho Administrativo.

Perez Hualde 1 Alejandro Pérez Hualde Gentileza

Además de haber sido profesor e investigador categoría I, es autor de libros, artículos y ensayos especializados publicados tanto en Argentina como en el exterior.

La Fundación Konex lo distinguió en la categoría Derecho Administrativo, Tributario y Laboral.

Un reconocimiento de alcance nacional

Los Premios Konex fueron creados en 1980 con el objetivo de reconocer a las figuras e instituciones más valiosas del país en distintas ramas del conocimiento, la cultura y la ciencia.

La fundación premia cada año un área distinta de la actividad nacional y evalúa específicamente la producción y trayectoria desarrolladas durante la última década.

Mendoza 02 de marzo de 2021 Sociedad UNCuyo Facultad Polémica por clases virtuales o presenciales en la Universidad nacional de Cuyo de Ciudad Ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo Foto:José Gutierrez / Los Andes UNCuyo Gentileza

La edición 2026 corresponde a la 47° entrega de los Premios Konex y es la quinta vez que las Humanidades forman parte del eje central de la distinción.

Uno de los datos destacados de esta edición es que el gran Jurado está presidido por la prestigiosa jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, otra figura históricamente ligada a Mendoza y a su universidad.

Durante septiembre se realizará la ceremonia formal de entrega de los Diplomas al Mérito. En paralelo, la Fundación Konex anunciará quiénes recibirán los Konex de Platino -uno por cada disciplina- y posteriormente definirá el Konex de Brillante, máxima distinción otorgada por la institución.