Más de 100 estudiantes de la UNCuyo podrán terminar su carrera gracias a una prórroga

El Consejo Directivo aprobó la prórroga extraordinaria del Plan de Estudios 1990 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) hasta marzo de 2027, lo que permitirá que más de 100 estudiantes puedan finalizar la carrera.

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A nada de recibirse, estudiantes de Derecho de la UNCuyo piden prórroga para no sumar hasta 24 materias nuevas

Quienes habían comenzado sus estudios con el plan 1990 y no lograban recibirse antes de abril de este año debían incorporarse al Plan 2017, lo que implicaba sumar entre 8 y 24 materias adicionales, aun cuando muchos ya se encontraban en la etapa final de la carrera.

Desde la implementación del nuevo plan en 2017 conviven ambos regímenes: el Plan 1990 y el Plan 2017. El conflicto se originó a partir de la decisión de fijar abril de 2026 como fecha límite para que los estudiantes del plan anterior pudieran egresarse. De no hacerlo, debían pasar obligatoriamente al plan vigente.

En muchos casos, los estudiantes ya no cursaban materias y solo adeudaban exámenes finales, que rendían junto a alumnos del plan nuevo, con los mismos docentes y programas similares.

Según lo informado tanto por las autoridades como por los propios estudiantes, el plazo para finalizar la carrera con el plan anterior ya había sido extendido. En 2023, cuando vencía el período para completar el Plan 1990, se otorgó una prórroga de tres años hasta marzo de 2026. Posteriormente, se extendió hasta abril y se agregó incluso una mesa adicional en mayo para quienes, tras esas instancias, adeudaran una sola materia. Pero, no fue suficiente.

Según Florencia Pérez, actual presidenta del Centro de Estudiantes, muchos alumnos no han logrado egresarse debido a que el tiempo real de cursado se extiende más allá de lo previsto: una carrera diseñada para cinco años tiene hoy un promedio de finalización cercano a los nueve. A esto se suma que gran parte del estudiantado trabaja, realiza pasantías o tiene personas a cargo.

Facultad de Derecho “Somos trabajadores y estudiantes. Queremos recibirnos” y “No me atrasé, me sostuve”, son algunas de las consignas que acompañaron el reclamo de los estudiantes.

En este contexto, más de 100 estudiantes del Plan 1990 que contemplaba 35 materias aún no han podido recibirse a pesar de haber pasado casi una década. Cuando se cambió el plan en 2017, en lugar de reducir la carga académica para adecuarla a las trayectorias reales se incrementó la cantidad de materias a más de 50. Esta combinación de factores evidencia un desajuste entre el diseño del plan de estudios y las condiciones actuales de cursado.

Problemas y soluciones

Pérez Lasala, decano de la Facultad de Derecho, explicó que la situación fue analizada institucionalmente, pero que la decisión sobre los planes de estudio no dependía solo del decanato, sino del Consejo Directivo.

También señaló que la convivencia de distintos planes de estudio genera dificultades académicas y administrativas. No obstante, destacó que la facultad implementó tutorías, seguimiento académico y acompañamiento profesional para los estudiantes del Plan 1990, lo que permitió que más de 60 alumnos se recibieran en los últimos meses.