Desde Trump hasta D'Agostino: los nombres que una lista de la UNCuyo quiere censurar

La disputa electoral por el rectorado de la UNCuyo ya se siente con fuerza y está generando sus primeras polémicas .

La UNCuyo tendrá cuatro listas que competirán por el rectorado: qué propone cada una

Competirán cuatro listas por el control de la universidad . Los espacios son "SumarUNCUYO" (Gabriel Fidel-Flavia Filippini), "Proyecto Universidad Abierta" (Javier Ozollo-Fernanda Bernabé), "Encuentro Plural" (Adriana García-Ana Sisti) y "Trayectoria y Renovación" (Ismael Farrando-Jimena Estrella).

El oficialismo universitario está encarnado por la lista de "Sumar UNCUYO", mientras que la de "Trayectoria y Renovación" es liderada por exfuncionarios de una gestión radical anterior: la de Daniel Pizzi. Las otras dos listas son opositoras y tienen la influencia del peronismo.

O sea, la UNCuyo no es ajena a la batalla de los partidos políticos tradicionales.

La primera vuelta de la elección se realizará el próximo 9 de junio y se elegirán, además del nuevo rector y vice; decanos y vicedecanos de las distintas facultades y representantes para el Consejo Superior.

En este contexto, una de las listas de candidatos a consejeros ha llamado la atención. Se trata de la Lista N°3 denominada “Agrupación Reformista Franja Morada”, correspondiente al claustro Estudiantes de la Facultad de Derecho.

Los nombres que no se pueden mencionar

Esta nómina de Franja Morada produjo sorpresa porque, entre los trámites usuales que toda agrupación debe hacer ante la Junta Electoral General, no solamente hizo "expresa reserva" de número, nombre y logos, sino que también ha presentado un extenso y llamativo listado de nombres y términos que supuestamente quiere usar con exclusividad en la campaña electoral.

Entre los nombres sobre los que hacen reserva aparecen ni más ni menos que el presidente Javier Milei, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el expresidente Mauricio Macri.

Donald Trump El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronunció un discurso durante un evento con personas mayores en The Villages, Florida, EE. UU., el 1 de mayo de 2026. EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La solicitud incluye, además, la reserva de los nombres del gobernador Alfredo Cornejo y de la mayoría de los ministros e intendentes radicales, así como del diputado nacional Luis Petri. También de términos como "Casa de Gobierno", de partidos como la "UCR" y "La Libertad Avanza" y de la cifra "7722", correspondiente a la ley que restringe la actividad minera.

Si el pedido de la lista de estudiantes de Derecho es aprobado por la Junta Electoral, las otras propuestas tampoco podrán usar en sus campañas el nombre del presidente de la Corte provincial, Dalmiro Garay; ni los del ministro disidente de la Corte provincial José Valerio; el procurador Alejandro Gullé; y el exintendente de Las Heras por el radicalismo Daniel Orozco (quien afronta procesos judiciales), entre otros.

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Hacia el final aparecen otros nombres sorprendentes. Los integrantes de la lista oficialista de la Facultad de Derecho piden también el uso exclusivo de los nombres "Alejandro Jofré" (un exfuncionario provincial condenado por abuso sexual hace varios años) y "Marcelo D'Agostino", el exsubsecretario de Justicia que renunció tras recibir una denuncia de abuso sexual y que semanas atrás fue imputado por "coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de un arma".

Marcelo D'Agostino 3 - Marcelo Dagostino El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, renunció el 10 de abril. Gobierno de Mendoza

Para dirigentes peronistas que apoyan a listas opositoras, el pedido de los estudiantes de Derecho no puede pasar el filtro de la Junta Electoral porque refleja "autoritarismo" y porque no está motivado en el deseo de utilizar estos nombres en la campaña electoral, que arrancará el 9 de mayo.

Por el contrario, todo indica que pretende que los competidores no puedan emplear en su contra algunos de esos términos o nombres, ligados a polémicas que exceden a la UNCuyo y que tienen que ver con causas judiciales o polémicas por la transparencia de la Justicia mendocina.

La lista de candidatos a consejeros que hizo la presentación está estrechamente ligada al oficialismo actual. Hay que recordar en este sentido que la regional Mendoza de Franja Morada decidió a comienzos de abril que acompañará la fórmula para el rectado que integran Fidel y María Flavia Filippini.

Lista completa de nombres

La nómina completa de palabras y nombres que se reserva la lista 3 de los estudiantes de Derecho es la siguiente:

Franja, Franja Morada, Morada, Morados, Reformismo Universitario, Reformismo, Reforma, 1983, La 1983, Raúl Ricardo Alfonsín, Alfonsín, Cornejo, Alfredo Cornejo, Gobernador, Gobierno de Mendoza, Casa de Gobierno, Alianza, Radicalismo, UCR, Unión Cívica Radical, Cambiemos, Cambia Mendoza, Libertad Avanza, LLA, Javier Milei, Milei, Karina Milei, Patricia Bullrich, Bullrich, Donald Trump, Trump, Estados Unidos, EEUU, U.S.A, Israel, israelíes, israelitas, Mekorot, Benjamin Netanyahu, Netanyahu, Franja de Gaza, Gaza, Palestinos, Palestina, Rodolfo Suarez, Suarez, Mariana Juri, Juri, Petri, Luis Petri, Hebe Casado, Casado, Vicegobernadora, Pamela Verasaray, Verasaray, Minería, 7722, Nieri Lisandro, Nieri, Peti Lombardi, Andrés Lombardi, Lombardi, Natalio Mema, Mema, Tadeo Garcia Zalazar, Tadeo, Mercedes Rus, Rus, Ulpiano Suarez, Ulpiano, Francisco Lopresti, Lopresti, Pancho Lopresti, Marcos Calvente, Calvente, Diego Costarelli, Costarelli, Intendente de Ciudad de Mendoza, Intendente de Capital, Intendente de Las Heras, Intendente de Guaymallén, Intendente de Godoy Cruz, Dalmiro Garay, Garay, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Presidente de la SCJM, Macri, Mauricio Macri, Orozco, Daniel Orozco, Marcelo D´Agostino, D´Agostino, Alejandro Gullé, Gullé, Alejandro Jofré, Jofré, José Valerio, Valerio.

Daniel Orozco.jpg El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, imputado por peculado en la causa de cooperativas truchas Archivo Los Andes

Conficto por el nombre de una lista

El polémico listado de nombres que se reserva la lista de estudiantes de Derecho de Franja Morada no es el único conflicto que tiene que resolver la Junta Electoral de la UNCuyo en la previa de la campaña electoral.

Hace pocos días, la lista "Trayectoria y Renovación", que postula a Farrando y Estrella; realizó una presentación contra la de Fidel y Filippini (Somos UNCUYO) por su denominación.

Jimena Estrella Jimena Estrella e Ismael Farrando, candidatos a vicerrectora y rector de la UNCuyo, repectivamente. Foto: Gentileza.

El planteo fue "una presentación de buenos oficios", no una "impugnación", se aclaró. La lista liderada por exfuncionarios de Pizzi y que tiene como candidata a vicerrectora a Jimena Estrella, funcionaria del intendente radical Francisco Lo Presti, planteó que el uso de la sigla "UNCUYO" puede generar confusiones.

"Esta iniciativa se inscribe en un principio fundamental: la sigla UNCUYO es un bien público y su identidad no puede ser apropiada ni utilizada de manera que genere confusión o ventajas indebidas", sostiene el pedido.

Y agrega: "Desde este enfoque, la presentación responde a un deber con la comunidad universitaria, entendiendo que el respeto por las normas no es una cuestión formal, sino la base de la legitimidad institucional".

"Esto no es contra nadie: es a favor de la institucionalidad", cierra el texto.