23 de abril de 2026 - 13:32

Marcelo D'Agostino fue imputado por la Justicia, pero permanecerá en libertad

La fiscal Valeria Bottini le imputó a Marcelo D'Agostino "tenencia ilegítima de arma de fuego y coacciones en contexto de violencia de género".

El exsubsecretario de Justicia, Marcelo DAgostino, fue imputado por la Justicia.

El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, fue imputado por la Justicia.

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Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino fue imputado este mediodía por "tenencia ilegítima de arma de fuego y coacciones en contexto de violencia de género". Como se trata de delitos cuyas penas son bajas -de dos a cuatro años de prisión- y de "ejecución condicional", seguirá en libertad.

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El subsecretario de Justicia, Marcelo DAgostino. Prensa Gobierno

La denunciante de Marcelo D'Agostino ratificó la acusación por abuso sexual y violencia de género

Así lo resolvió la fiscal Valeria Bottini, quien, según se informó desde el Poder Judicial, en principio no ha encontrado pruebas para imputarlo por abuso sexual y realizará "más pericias" para determinar si le cabe la acusación más fuerte que le hizo su expareja.

También trascendió que, en principio, la fiscal Bottini ha desechado los delitos de agresiones, lesiones leves y daño simple, que también le ha achaca la denunciante, porque "podrían estar prescriptos", ya que datan de comienzos de 2024.

Desde la Justicia aclararon también que esta es "una primera imputación, que podría ampliarse o variar".

En el Poder Judicial aseguraron también que el trabajo de la fiscal fue exhaustivo. "Analizó delito por delito", sostuvo un vocero.

La expareja de D'Agostino lo acusó el 10 de abril pasado "por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y lesiones graves reiteradas, amenazas coactivas reiteradas, coacción reiterada y violencia de género en todas sus modalidades".

Esta denuncia provocó la "renuncia indeclinable" del funcionario al puesto que ocupaba desde 2015.

La imputación vino luego de que la denunciante ratificara el lunes pasado, en una declaración ante la fiscal que duró siete horas, la denuncia que había presentado por escrito. Sin este paso, no se podía imputar al acusado.

Desde entonces, según aseguran en la Justicia, comenzó el análisis de una numerosa cantidad de pruebas.

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