"Es un hecho superado": Cornejo rompió el silencio sobre D'Agostino y defendió la gestión de la Justicia

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió por primera vez de manera pública a la situación judicial de su exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino , quien se encuentra imputado por coacciones en contexto de violencia de género y portación ilegal de armas de guerra, además de enfrentar una denuncia por abuso sexual presentada por su expareja.

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Las declaraciones llegaron este jueves por la tarde-noche, durante un acto de entrega de 1.000 tensiómetros destinados a centros de salud y entidades deportivas. Hasta ahora, el mandatario había evitado pronunciarse sobre el caso desde que el exfuncionario presentó su renuncia al cargo.

Tras meses sin dar declaraciones ante la prensa, Cornejo rompió el silencio y sostuvo que D’Agostino ya está afrontando el proceso judicial correspondiente y desligó al Poder Ejecutivo de cualquier intervención en la causa.

“Fue denunciado, renunció y se está sometiendo a la Justicia. No veo nada especial. Es una denuncia grave , entonces tiene que afrontar esa situación derivada de una relación personal”, afirmó el gobernador.

D'Agostino era una figura de peso dentro del esquema político del dirigente radical, tal es así que se mantuvo al frente de la Subsecretaría de Justicia desde el primer mandato de Cornejo en la Provincia.

Alfredo Cornejo - Salud El gobernador, Alfredo Cornejo, en el acto de entrega de 1.000 tensiómetros destinados a centros de salud y entidades deportivas Prensa de Gobierno.

La continuidad de la Subsecretaría de Justicia

Cornejo también buscó despejar cualquier impacto institucional derivado de la salida de D’Agostino y destacó el nombramiento de Juan Carlos Jaliff al frente de la Subsecretaría de Justicia.

Según señaló, la gestión del área no se vio afectada por la renuncia del exfuncionario porque fue reemplazado por una persona con experiencia y trayectoria dentro de la administración pública provincial.

“No afectó en lo más mínimo la función de la Subsecretaría de Justicia que la ha asumido Juan Carlos Jaliff, una persona con prestigio que conoce el tema”, expresó.

Incluso, el mandatario elogió a su reemplazante al asegurar que el Gobierno incorporó a una figura de peso político para conducir el área. “Reemplazamos con un jugador de selección, uno incluso, por qué decirlo, mejor. Ha sido vicegobernador, ministro de Gobierno”, señaló en referencia a Jaliff.

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La situación judicial de D’Agostino

Las declaraciones de Cornejo se producen en medio de un nuevo capítulo judicial dentro del expediente que involucra a D’Agostino.

En los últimos días, la querella que representa a la denunciante recusó a la conjueza María Jimena González Pina, quien había sido designada como jueza de garantías de la causa tras una serie de cambios de magistrados que intervinieron en el proceso.

La presentación fue realizada por la abogada María Elena Quintero, quien argumentó que existen circunstancias que comprometen la apariencia de imparcialidad de la magistrada debido a su situación institucional dentro del Poder Judicial.

Mientras ese planteo permanece bajo análisis, Cornejo evitó pronunciarse sobre el avance del expediente y remarcó que cualquier definición corresponde exclusivamente a los tribunales.

“Creo que es un hecho superado. Después, cómo salga la causa, todas las consultas a la Justicia, no al Poder Ejecutivo”, concluyó el mandatario provincial.