Cornejo descartó cambios en Aysam y criticó a la Justicia por la imputación a Mingorance

El gobernador Alfredo Cornejo rompió esta tarde el silencio en una rueda de prensa en la que d escartó cambios en Aysam , a pesar de la imputación judicial que recayó sobre su titular Humberto Mingorance, además de otros directivos, por volcar líquidos cloacales en un curso de agua .

"La imputación no es por un hecho de corrupción" , aclaró el gobernador, además de sostener que si saca un funcionario "no cambia la situación de fondo" , ya que la solución sanitaria para la zona de Los Corralitos, Guaymallén , está sujeta a las inversiones que la Provincia está realizando.

Incluso Cornejo criticó a la Justicia. "Yo no comprendo mucho esa imputación, porque no pueden responsabilizarlo penalmente de cosas que no tenían más opciones que hacer", expresó en defensa de Mingorance .

El gobernador habló con los periodistas por primera vez en varias semanas durante un acto oficial que se realizó en Godoy Cruz y el tema central fue Aysam .

"Hoy no lo considero de ninguna manera" , afirmó sobre un eventual despido de Mingorance. Y agregó: "Estamos haciendo la inversión más relevante en toda la democracia en materia de agua, de saneamiento, de cloacas".

Luego dio inicio a un largo monólogo que arrancó con datos históricos. "Ustedes tienen que pensar que la empresa era estatal, se privatizó en la década del 90, los franceses dueños de la empresa no invirtieron en cloacas y en agua porque no tenían tarifa y los gobiernos no le daban tarifa. Luego vino un gobierno en el 2008 que estatizó la empresa. Los inversores fueron al CIADI y perdimos el juicio de esa estatización. Hasta aquí está demandada la Nación, como tantas otras estatizaciones, por no haberle dado tarifa. Y desde la estatización, prácticamente no ha tenido inversión en cloacas ni en la ampliación de la red de agua, y eso lo estamos haciendo en todo este tiempo", relató.

Luego enfatizó en que "cambiar a un funcionario no cambia la situación de fondo, que es el plan estructural que tenemos, que se ejecuta a través de Aysam en agua y cloacas".

"Yo recuerdo cuando era intendente de Godoy Cruz. Colapsaba la cloaca en el canal principal y derramaba Aysam al zanjón Maure. O sea, en pleno centro de Godoy Cruz. Creo que la crónica periodística se olvida que esto es un problema recurrente y se cubrió con inversión en mi primer gobierno", destacó en otro tramo.

Y prosiguió: "Ahora el problema está radicado en la zona más baja, alrededor de Corralitos. Pero es parte de un plan integral".

En contra de la imputación a Mingorance

Sobre la imputación judicial a Mingorance y a los gerentes Darío Hernández y Carlos Sifuente, Cornejo aclaró que "no está radicada en que han hecho un hecho de corrupción. Es porque han volcado en un canal de riego los residuos cloacales". Y explicó: "Los residuos cloacales no son como la electricidad o el gas, que si hay un problema se cierra y se corta. La gente sigue usando, sigue apretando el botón, sigue tirando la cadena, como le digan. Lava los platos, se baña, sigue actuando y no se puede frenar. Con lo cual ellos han tomado una decisión, la empresa, volcando sobre un lugar en el que no podían cerrar el grifo".

El gobernador aclaró también que el origen de la imputación "es por la denuncia que hizo Irrigación y ahora Irrigación los ha autorizado a volcar en lugares similares al que volcaron en su momento".

"Se entiende que ustedes lo toman como una imputación gravísima. Y la verdad que yo no comprendo mucho esa imputación, porque no pueden responsabilizarlo penalmente de cosas que no tenían más opciones que hacer. No hay ahí un desfalco. Entonces no veo ningún motivo para cambiarlo (a Mingorance) porque cambiaríamos ese funcionario y seguiríamos teniendo esos problemas. Acá lo que hay que hacer es terminar de ejecutar el plan. Ese plan se ha presentado en muchos lugares y se le ha presentado a la Justicia", agregó.

El gobernador indicó también que "la resolución técnica de esa zona es volcar en otro lugar provisoriamente, pero también dos obras alternativas que se están resolviendo". Y dijo que "se han mezclado las cosas porque el Ehnosa dejó de financiar esa obra a finales del gobierno Alberto Fernández", a pesar de que el propio Mingorance sostuvo a Los Andes que el Colector Paramillo – Colonia Segovia Etapa I se detuvo al comienzo del gobierno de Javier Milei por el cierre del organismo.

¿Crítica de Cornejo a Irrigación?

Tanto Aysam como Irrigación están bajo el mando de personas cercanas a Cornejo, pero sobre el cierre el mandatario pareció tomar partido por Mingorance y dejó una crítica (sin nombrarlo) para Sergio Marinelli, el jefe del "gobierno del agua".

Así fue uno de los párrafos finales de Cornejo: "Aysam tiene que defenderse en la Justicia, pero ya Irrigación los está autorizando a volcar, a seguir haciendo lo mismo, porque Irrigación ha comprendido, y las áreas ambientales, que no hay otra chance, que toda la ciudad va a seguir usando las cloacas. No se puede hacer algo distinto a lo que se ha hecho. Se podría haber hecho con autorización, sí, pero la verdad que demoraron mucho en dar autorizaciones".