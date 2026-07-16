Cargos para radicales: el Gobierno sumó a otros tres exlegisladores a su gabinete y ya son siete los reubicados

El gobernador Alfredo Cornejo continúa incorporando a exlegisladores radicales que finalizaron sus mandatos el pasado 30 de abril a distintas áreas del Ejecutivo provincial. Hasta el momento son siete los legisladores que han sido reubicados en el Estado.

Cargos para radicales: Cornejo nombró en su gobierno a una exdiputada provincial y un exconcejal de Luján

Este jueves, el Gobierno oficializó las designaciones del exsenadores provinciales Marcelo Diumenjo y Ángela Floridia como también de la exdiputada Flavia Dalmau , quienes se desempeñarán en el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial que conduce Natalio Mema.

Los nombramientos se suman a otros concretados desde mayo, entre ellos los de Mariana Zlobec, Carlos Sala y Daniela Díaz, además de la exsenadora Fernanda Sabadín y la exdiputada Gisela Valdez , todos dirigentes del radicalismo que dejaron sus cargos legislativos y pasaron a ocupar funciones dentro del Ejecutivo.

La incorporación de Diumenjo y Dalmau quedó establecida mediante el Decreto 1009, firmado el 22 de mayo. La norma dispuso la creación de dos cargos Clase 075 de Asesor en el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, luego de que el Ejecutivo autorizara una excepción a las restricciones para la creación de personal previstas en el Decreto Acuerdo 369/26.

De acuerdo con el decreto, ambos fueron designados como asesores ministeriales a partir de la fecha de la norma, luego de que la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Contaduría General de la Provincia emitieran los dictámenes favorables correspondientes.

El gasto será atendido con partidas del Presupuesto General 2026. Diumenjo integró el Senado provincial hasta el 30 de abril, mientras que Dalmau fue diputada provincial.

En tanto, mediante el Decreto 1308, del 1 de julio, el Gobierno designó a la exsenadora provincial Ángela Floridia como directora de Gestión de Control de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno. En este caso, la incorporación se realizó a partir de una reestructuración de la planta de personal.

El decreto dispuso una redistribución presupuestaria por $56.373.898,80, además de la supresión de un cargo y la creación de otro Clase 076 para posibilitar la designación de Floridia. La medida también contó con los informes técnicos, legales y presupuestarios favorables exigidos por la normativa vigente.

Los nombramientos anteriores

Las nuevas incorporaciones se agregan a una serie de designaciones realizadas por el Ejecutivo desde mayo.

La primera fue la de la exsenadora provincial Mariana Zlobec, quien fue nombrada coordinadora de Juntas de Educación en el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas mediante el Decreto 838. Su designación comenzó a regir desde el 1 de mayo y fue financiada con el ahorro generado por la renuncia de otra funcionaria.

Posteriormente, el Gobierno oficializó los nombramientos del exconcejal de Luján de Cuyo Carlos Sala como asesor de la Gobernación con funciones de director de Relaciones Municipales, y de la exdiputada provincial Guiliana Díaz como asesora de Gabinete en la Subsecretaría de Deportes.

La exdiputada provincial Giuliana Díaz. Prensa Diputados

En el caso de Sala, el Ejecutivo creó un cargo de asesor con una partida presupuestaria de $59.095.841,27 y lo incorporó al Ministerio de Gobierno para desempeñarse en el área de Relaciones Municipales. Díaz, por su parte, fue incorporada a la estructura de la Subsecretaría de Deportes, también bajo la categoría de asesora.

A esos casos también se suman la exsenadora provincial Fernanda Sabadín, quien pasó a desempeñarse como asesora en el Ministerio de Energía y Ambiente, y la exdiputada provincial Gisela Valdez, designada como coordinadora del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA Sur), dependiente del Ministerio de Educación.

Por su parte, el exdiputado Jorge López fue designado director vocal del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), mientras que Mauricio Di Césare fue nombrado como director del Instituto de Educación Física 9-016 "Dr. Jorge E. Coll" de la sede de Rivadavia y Claudia Salas continúa desempeñando funciones dentro de la Dirección General de Escuelas.

En tanto, Abel Freidemberg continúa como director regional de Salud de la zona Sur, cargo que ya ocupaba antes de finalizar su mandato legislativo y del que actualmente se encuentra de licencia por una intervención quirúrgica cardíaca. A su vez, José Manuel Vilches regresó a desempeñarse en el Poder Judicial en el Sur provincial.

Por último, Claudia Najul regresó al Ministerio de Salud y Deportes, donde encabeza un proyecto de digitalización del sistema de salud, con foco en la automatización de las farmacias hospitalarias.

Los que continuaron en cargos legislativos

No todos los dirigentes radicales que finalizaron sus mandatos el pasado 30 de abril pasaron al Ejecutivo provincial. Algunos continuaron su carrera política tras renovar sus bancas o acceder a otros cargos legislativos.

Entre ellos se encuentra Martín Kerchner, quien renovó su mandato en el Senado provincial, al igual que Jésica Laferte. También Daniel Llaver logró renovar su banca en la Cámara de Diputados, mientras que Evelin Pérez pasó de Diputados al Senado provincial.

En el ámbito municipal, Mario Ana asumió como concejal de Junín, Cecilia Rodríguez hizo lo propio en la Ciudad de Mendoza y Ricardo Tribiño fue electo concejal en Godoy Cruz, donde además preside el Concejo Deliberante.

También Mauricio Torres continuó en el ámbito legislativo al ser designado como asesor de la Vicegobernación en la Cámara de Senadores.