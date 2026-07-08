Cargos para radicales: Cornejo nombró en su gobierno a una exdiputada provincial y un exconcejal de Luján

El gobernador Alfredo Cornejo designó como funcionarios a dos dirigentes radicales que cumplieron mandatos electorales en abril pasado. Se trata de la exdiputada provincial Giuliana Díaz y el exconcejal de Luján, Carlos Sala.

Marcelo D'Agostino: el tribunal ratificó a la conjueza designada para la causa por violencia de género

Las designaciones fueron oficializadas este miércoles a través del Boletín Oficial mediante los decretos 1.143 y 959 , respectivamente. En ambos casos, el Ejecutivo creó cargos de clase 075 para incorporar a los exlegisladores a la estructura provincial.

Díaz, del riñón maipucino del senador Néstor Majul , cumplió mandato como diputada provincial el pasado 30 de abril. Ahora fue designada como asesora de Gabinete de la Subsecretaría de Deportes , dependiente del Ministerio de Salud y Deportes que conduce Rodolfo Montero.

Concretamente Díaz se suma al equipo del subsecretario Federico Chiapetta , tras su paso como titular del fútbol mendocino en la Liga Mendocina de Fútbol , función que ocupó de forma paralela a la Legislatura.

El decreto establece que cumplirá funciones en esa área y que, para concretar su incorporación, se creó el cargo correspondiente dentro de la planta de personal de la Administración Pública. La medida rige desde la fecha de firma del decreto, el 9 de junio.

Por su parte, Carlos Sala también cumplió mandato pero en el Concejo Deliberante de Luján. Es un histórico dirigente radical de ese departamento que ahora tendrá la tarea de coordinar acciones entre el Gobierno y los municipios.

El exconcejal de Luján, Carlos Sala (UCR).

Sala fue nombrado asesor de la Gobernación con funciones de director de Relaciones Municipales, un cargo que depende del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a cargo de Natalio Mema. Su designación tiene vigencia desde el 15 de mayo, según el decreto firmado por Cornejo.