El Gobierno oficializó el financiamiento para una obra eléctrica en el Este: cuánto invertirá

El gobierno de Alfredo Cornejo ratificó el convenio mediante el cual destinará hasta US$ 18.316.000 para ejecutar la obra eléctrica "Marcado-La Dormida" , una infraestructura considerada estratégica para mejorar el abastecimiento de energía en el Este provincial.

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Los recursos provendrán del Fondo del Resarcimiento serán otorgados bajo la modalidad de préstamo, con devolución en diez años ajustada por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) .

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1235 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que ratifica el convenio firmado el 12 de mayo de 2026 entre el Gobierno provincial y Mendoza Fiduciaria S.A., en su carácter de fiduciaria del Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar (FOPIATZAD) .

La iniciativa integra el plan de obras energéticas que la Provincia financia con recursos del Fondo del Resarcimiento y apunta a fortalecer el sistema de distribución eléctrica en una de las zonas con mayor crecimiento productivo y demanda energética de Mendoza.

Según los fundamentos del decreto, el proyecto contempla la construcción de una nueva conexión eléctrica que vinculará las estaciones transformadoras El Marcado, La Dormida y La Paz , además de incorporar la futura Estación Transformadora Alto Verde , sobre la Ruta Nacional 7.

El objetivo es modernizar una infraestructura con varias décadas de antigüedad, incrementar la capacidad de transporte de energía y garantizar un servicio más estable para usuarios residenciales, establecimientos productivos, sistemas de riego y futuros emprendimientos vinculados a energías renovables.

De acuerdo con la documentación oficial, la obra beneficiará principalmente a los departamentos de Santa Rosa y La Paz, aunque también tendrá impacto en San Martín, Junín y Rivadavia.

El Gobierno estima que alcanzará a unos 280.000 habitantes y permitirá mejorar el suministro para alrededor de 950 pozos de riego agrícola, fundamentales para la actividad productiva del Este mendocino.

El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, abrieron los sobres de la licitación. Prensa Gobierno

Financiamiento mediante un préstamo

El convenio establece que el FOPIATZAD asignará hasta US$ 18.316.000 para financiar la obra mediante un contrato de mutuo.

La empresa EDESTE S.A., concesionaria del servicio público de distribución de electricidad en la región, será la responsable de ejecutar la infraestructura y actuará como tomadora de los fondos, mientras que el fideicomiso administrará el esquema de financiamiento.

Como parte del acuerdo, EDESTE deberá presentar informes mensuales sobre el avance de la obra, detallando las tareas ejecutadas, los hitos cumplidos, las adquisiciones realizadas y las certificaciones correspondientes.

Además, cedió a favor del fideicomiso sus derechos de cobro presentes y futuros del concepto CCA proveniente del Fondo Provincial Compensador de Tarifas como garantía del recupero de los recursos.

Cómo será la devolución

Los fondos deberán ser reintegrados en un plazo de 10 años, contados desde la firma del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

El convenio prevé que el capital se amortice en 20 cuotas semestrales, comenzando el primer pago a los seis meses de suscripta dicha acta. Aunque el financiamiento se asigna en dólares, la deuda quedará denominada en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).

Cada desembolso será convertido a UVA según su valor al momento de efectuarse y las cuotas se abonarán en pesos tomando la cotización publicada por el Banco Central diez días antes de cada vencimiento.

Controles y garantías

El Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, conservará las funciones de supervisión, seguimiento y control del proyecto.

También podrá exigir garantías adicionales para asegurar el recupero de los fondos, suspender desembolsos o rescindir el convenio en caso de incumplimiento.

Asimismo, el organismo subejecutor deberá informar la firma del Acta de Recepción Provisoria dentro de los diez días hábiles posteriores, ya que ese documento marca el inicio del cronograma de devolución del préstamo.

Plan de inversiones energéticas

La obra "Marcado-La Dormida" forma parte del paquete de infraestructura eléctrica que el Gobierno provincial impulsa con recursos del Fondo del Resarcimiento.

Ese programa también incluye otros proyectos estratégicos, como la futura Estación Transformadora Mendoza Norte, la Estación Transformadora Capiz, en el Valle de Uco, y nuevas obras de transporte eléctrico destinadas a ampliar la capacidad y confiabilidad del sistema energético provincial.