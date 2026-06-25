Estación Transformadora Mendoza Norte: cinco empresas compiten por una obra energética clave

La construcción de la nueva Estación Transformadora Mendoza Norte, una de las obras de infraestructura eléctrica más importantes impulsadas por el Gobierno provincial en los últimos años, entró en una etapa decisiva este jueves con la apertura de sobres de la licitación pública. En total, cinco oferentes presentaron propuestas para quedarse con un proyecto valuado en más de 48 millones de dólares .

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El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , quienes destacaron la relevancia estratégica de la iniciativa para fortalecer el sistema eléctrico del Gran Mendoza y acompañar el crecimiento productivo de la provincia.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de USD 48.657.769 , financiado con recursos del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial, y tendrá un plazo de ejecución estimado de 24 meses.

Según explicaron desde el Gobierno, el proyecto contempla la construcción de una nueva estación transformadora de 220/132 kV, la vinculación con el sistema de transporte eléctrico existente, nuevas líneas de alta tensión y ampliaciones complementarias que permitirán mejorar la capacidad operativa y la confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

La futura Estación Transformadora Mendoza Norte apunta especialmente a reforzar el abastecimiento energético en una de las zonas con mayor crecimiento demográfico y económico de la provincia, además de generar condiciones para la radicación de nuevas inversiones industriales y productivas.

Durante la apertura de sobres, Cornejo sostuvo que la infraestructura eléctrica es una condición indispensable para el crecimiento económico. "La Argentina necesita energía e infraestructura de todo tipo para desarrollarse. La infraestructura eléctrica es básica para la industria, para las residencias y para sostener el crecimiento", afirmó.

Por su parte, Latorre remarcó que la iniciativa forma parte de un programa integral de obras que incluye también la Estación Transformadora Valle de Uco, el proyecto El Marcado-La Dormida y la futura línea de alta tensión entre San Rafael y General Alvear.

"Con estas cuatro grandes obras estamos ejecutando el plan de infraestructura eléctrica más importante desarrollado en Mendoza en las últimas décadas", aseguró la funcionaria.

Desde la Provincia sostienen que estos proyectos buscan revertir el déficit histórico de inversiones en transporte eléctrico y ampliar la capacidad energética necesaria para acompañar el crecimiento de la actividad económica.

En ese sentido, Latorre señaló que futuras inversiones privadas, como el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, requerirán de la factibilidad energética que aportará esta nueva infraestructura.

Ahora comenzará el proceso de análisis técnico y económico de las propuestas presentadas para determinar cuál de las cinco ofertas será adjudicataria de una obra considerada clave para el futuro energético de Mendoza.