La garrafa social aumentó hasta 78% en Mendoza en junio: las zonas más afectadas y la explicación del Gobierno

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Los precios de la garrafa social registraron fuertes aumentos en distintas zonas de Mendoza a lo largo de junio. Según la comparación entre los valores vigentes durante la primera semana del mes y los oficializados para la última semana, algunas regiones acumularon incrementos de hasta 78,6% .

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El aumento más pronunciado se produjo en los departamentos de Lavalle y Las Heras , donde la garrafa de 10 kilos pasó de $8.400 a $15.000 . Esto representa una suba de $6.600 en menos de un mes, equivalente al 78,6% .

Detrás aparecen San Rafael , con un incremento del 50% , y los departamentos del Este provincial , donde el valor aumentó un 47,4% respecto del inicio de junio.

Particularmente en San Rafael , la garrafa social pasó de $10.000 a $15.000 , una diferencia de $5.000 . Por su parte, en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz , el precio trepó de $9.500 a $14.000 , con una suba nominal de $4.500 .

En cambio, otras regiones de la provincia mantuvieron los mismos valores durante todo el mes.

De esta manera, mientras gran parte de Mendoza mantuvo los mismos valores durante junio, tres regiones registraron incrementos muy superiores a la inflación mensual y modificaron sustancialmente el mapa de precios de la garrafa social en la provincia.

Los precios actuales desde el 24 al 27 de junio

Precios de la garrafa de 10 kg

• $9.000 en Alta Montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

• $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

• $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

• $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

• $10.000 en los departamentos de Malargüe y General Alvear.

• $15.000 en el departamento de San Rafael.

• $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Qué explicó el Gobierno

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, atribuyó los incrementos al aumento del precio de mercado de la garrafa y a los costos de transporte, y aseguró que la Provincia no redujo el subsidio que financia el programa.

"Había un aumento en la garrafa y hay un aumento también, obviamente, en la garrafa social", sostuvo el funcionario en conferencia de prensa tras la inauguración del ala Oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

Mema remarcó que actualmente más de 8.000 familias acceden al beneficio y afirmó que el aporte estatal continúa cubriendo una parte importante del costo final. "Hay un subsidio del Estado provincial de más de dos tercios del precio", señaló.

Según explicó, la comercialización de garrafas forma parte de un segmento energético que no está regulado por las tarifas de gas natural, por lo que las variaciones responden a cambios en los costos de producción y distribución.

"Si hubo un aumento, hubo un aumento porque hubo un aumento en el costo de la garrafa o en el costo del traslado. Nosotros no hemos tenido ningún cambio en el subsidio", afirmó.

El ministro también defendió la continuidad del programa y aseguró que el Gobierno provincial ha incrementado su alcance desde su creación. "La garrafa social empezó con un programa de 70 u 80 garrafas al año y hoy estamos arriba de las 8.000", destacó.

Por último, insistió en que la Provincia mantuvo intacto el esquema de asistencia económica. "El aumento se ha dado porque tiene que haber aumentado el costo inicial. Nosotros no hemos tenido ningún cambio en el subsidio. Al contrario, hemos ido acompañando el crecimiento", concluyó.

Requisitos del programa La Garrafa en tu Barrio

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia del DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el DNI del beneficiario.

Cronograma de entregas

Jueves 25

Guaymallén

Jesús Nazareno: Barrio Los Pinos. Playón deportivo. Cerro Catedral y Puerto Deseado. A las 9:30.

Belgrano: Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 11:30.

Belgrano: C.C.T. Nº 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 12:30.

Nueva Ciudad: Plaza Belgrano. Patricias Mendocinas y Márquez. A las 14.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. S.U.M. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de la Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14.

Las Heras – Alta Montaña

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas: Centro de Salud. A las 11:30.

Punta de Vacas: Centro de Salud / Comisaría. A las 12.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 12:30.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. S.U.M. A las 11.

Luján

Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9:30.

Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10:15.

Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.

Las Heras

El Plumerillo: Barrio Independencia. CEDRyS Nº 15. Aguado y Chile. A las 9:30.

El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS Nº 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 10:30.

El Zapallar: CEDRyS Nº 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11:30.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 10.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10:30.

Tupungato

La Arboleda: Loteo Blanco. A las 10.

El Zampal: Cancha del Zampal. A las 11:10.

Lavalle

Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 10.

Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. A las 10:30.

Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. A las 11:30.

San Rafael

Las Paredes: Paraje Capitán Montoya. Plaza. A las 9.

Viernes 26

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 10.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11:30.

Ciudad: Escuela Nº 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12:30.

Las Heras

El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33. A las 9:30.

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 10:30.

El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS Nº 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 11:30.

Lavalle

Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial Nº 36. A las 10.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 11.

Tres de Mayo: Familia Andacollo. Familia Montaño. A las 11:30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 12.

Tres de Mayo: Barrio Manantial Norte. Familia Díaz. A las 12:30.

General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. S.U.M. A las 9.

San Martín

Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.

Ciudad: Barrio del Carmen. S.U.M. A las 10.

Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.

Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9. Casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 13:30.

Malargüe

Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges Nº 742. A las 9.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:30.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11:30.

Rodeo del Medio: Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12:30.

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Sábado 27

Tunuyán

Vista Flores: Calle 9 de Julio y Los Cerezos. Loteo Morón. A las 10.

Puente del Río: Escuela Secundaria. Calle 5 de Diciembre s/n. A las 11:30.

Colonia Las Rosas: Barrio Bordelongue. Calle Los Piquillines y Los Algarrobos. A las 12:30.

Rivadavia

Recorrido 1

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11:30.

Rivadavia

Recorrido 2

El Mirador: Localidad Las Yeguitas. Escuela Nº 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 9.

El Mirador: Plaza El Mirador. A las 9:30.

El Mirador: Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 10.

La Central: Club “La Central”. A las 10:30.

El Mirador: Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.

El Mirador: Plaza Albarracín. A las 11:45.

Las Heras

El Algarrobal: Feria El Algarrobal. A las 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9. Casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Recorrido 2

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. C.I.C. 2. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.