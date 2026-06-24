El Gobierno minimizó la derrota oficialista en la UNCuyo, pero advirtió que "el kirchnerismo está presente"

La victoria de Adriana García (Encuentro Plural) en el balotaje de la UNCuyo ante Gabriel Fidel (Interclaustro) fue un baldazo de agua fría para el gobierno de Alfredo Cornejo , acostumbrado a cosechar triunfos electorales en las disputas contra el peronismo durante la última década.

Cornejo destacó el impacto laboral de la inversión privada en la Terminal y la mayor seguridad de la zona

Mientras que el PJ Mendoza se aferró a la figura de García para ilusionarse con 2027 , a pesar de las fuertes diferencias que atraviesan actualmente la conducción a cargo de Emir Félix y el sector del kirchnerismo que encabeza Anabel Fernández Sagasti .

En ese contexto, este mediodía el Gobierno provincial envió su primer mensaje oficial tras la derrota de Fidel, quien era el candidato respaldado por el oficialismo para continuar al frente del rectorado de la mayor casa de estudios de la región.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial , Natalio Mema , se refirió al resultado electoral y, en su intento por minimizar el impacto de la derrota, advirtió que “ el kirchnerismo está presente ” como fuerza opositora.

Ante la consulta de la prensa sobre si el triunfo de García representaba un mensaje contra el gobierno de Javier Milei y la gestión de Alfredo Cornejo , Mema respondió: “Primero que nada, felicitamos a los ganadores . Y segundo, no tiene nada que ver. De los 55.000 habilitados para votar , votaron 16.500 . Por lo tanto, no es representativo ”.

“Lo que sí marca es que el kirchnerismo está presente, está firme. Lo veíamos a Matías Stevanato y Anabel Fernández Sagasti juntos, festejando ese triunfo. Es una realidad que están presentes”, apuntó, en una suerte de advertencia al electorado antikirchnerista y chicana a la vez para los intendentes peronistas, que se muestran alejados de ese sector.

Adriana García - Matías Stevanato

Y continuó: “Esperamos que con las nuevas autoridades podamos seguir trabajando como Gobierno de la provincia, porque la Universidad Nacional de Cuyo es una institución muy importante para Mendoza. Le deseamos lo mejor, le deseamos éxito, pero no creo que tenga ningún paralelismo con ninguna otra cosa”.

Además, sostuvo que, aunque se trate de una conducción de distinto signo político, tras diez años de Cambia Mendoza en el Gobierno provincial continuarán trabajando de manera conjunta con la universidad.

“Nos vamos a reunir las veces que haga falta y vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo. No va a haber ningún cambio en ese sentido”, afirmó.

El escrache a Cornejo en la UNCuyo

Por último, Mema ratificó que el escrache que sufrió Cornejo al momento de votar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hace algunas semanas, tampoco debe interpretarse como una muestra de descontento social generalizado.

“Fue repudiado por un grupo de militantes. Si ustedes escuchan los cánticos y ven los carteles que había ahí, fue una cuestión militante. Hay muchos militantes ahí adentro y se ve”, sostuvo.

Luego volvió a referirse a los resultados electorales en la universidad: “En todas las facultades de carreras liberales le ha ido bien a la fórmula oficialista de la universidad y se perdió en las otras”.

“Pero yo no veo ningún paralelismo. Me parece que hay un universo que es la universidad, que es chico e importante, pero no refleja de ninguna manera a los 2,5 millones de mendocinos”, completó Mema.