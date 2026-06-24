Marcos Calvente celebró la apertura de Espacio Costanera: "Guaymallén es una oportunidad de negocios"

El intendente de Guaymallén , Marcos Calvente , participó del acto de inauguración del Espacio Costanera , el nuevo centro comercial ubicado en el ala oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

Cornejo destacó el impacto laboral de la inversión privada en la Terminal y la mayor seguridad de la zona

Inauguró Espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza

Lo hizo junto al gobernador Alfredo Cornejo , el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , y el empresario Mauricio Badaloni. A su turno, el jefe comunal afirmó que cada emprendimiento que se instala en el departamento representa nuevas oportunidades laborales para los vecinos.

Calvente remarcó que detrás de cada nuevo local comercial existe un efecto directo sobre el empleo y la actividad económica. “Una inversión es más que nueva superficie comercial o un emprendimiento. Un nuevo local significa una nueva oportunidad para varias familias. Una nueva obra significa mucha mano de obra formal”, sostuvo.

Además, consideró que la llegada de nuevas inversiones refleja la confianza de los empresarios tanto en la gestión municipal como en el futuro económico de la provincia. “Una inversión nueva en el departamento es una muestra de que confían en un Estado y en el futuro del departamento y de la provincia ”, afirmó.

En ese sentido, destacó el movimiento económico que viene registrando Guaymallén durante los primeros meses del año.“Ya llevamos cinco o seis inauguraciones de esta índole. Son más de 300 nuevos locales comerciales en nuestro departamento, que significan más de 600 nuevas fuentes laborales para los vecinos de Guaymallén”, indicó.

El intendente sostuvo que el departamento reúne condiciones que favorecen la llegada de capitales privados y el desarrollo de nuevos proyectos.

“Esto ocurre porque Guaymallén es una oportunidad de negocios. Hay rentabilidad asociada y es un destino proclive a la inversión”, señaló.

Sin embargo, remarcó que el crecimiento también responde a una estrategia impulsada desde el municipio.

“Hay una gestión municipal que da señales claras, establece reglas claras, genera incentivos y mejora la infraestructura”, expresó.

Obras municipales para potenciar la zona

Calvente explicó que el municipio decidió acompañar el crecimiento privado con obras públicas en los alrededores de la terminal. Según detalló, la comuna ejecuta actualmente una intervención integral en la zona con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos, financiada con recursos propios.

“Estamos llevando adelante una obra muy avanzada que contempla la renovación de todos los servicios públicos, las redes de agua y cloacas, la calzada vehicular, las cunetas, el arbolado y el alumbrado”, explicó.

El objetivo, señaló, es seguir fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de seguridad del sector.

“Vamos a seguir trabajando en esta línea. Esperamos continuar siendo un destino atractivo para las inversiones porque cada inversión se traduce en trabajo para nuestra gente”, concluyó.