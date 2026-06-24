Cornejo destacó el impacto laboral de la inversión privada en la Terminal y la mayor seguridad de la zona

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto de inauguración del Espacio Costanera , el nuevo centro comercial desarrollado en el ala oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza . Lo hizo junto con el ministro de Gobierno, Natalio Mema , los intendentes Marcos Calvente (Guaymallén) y Ulpiano Suárez (Capital) , y el director de la Terminal, Mauricio Badaloni.

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Inauguró Espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza

El mandatario repasó la transformación integral de la Terminal de Ómnibus, que pasó de ser un foco de inseguridad en el Gran Mendoza a ser un sitio más cómodo para los turistas que visitan nuestra provincia. Además destacó la generación de empleo que trae aparejada la inversión privada en este nuevo espacio.

La transformación de la Terminal contempló la recuperación progresiva de sus cuatro sectores principales: Ala Norte, Ala Sur, Ala Este y Ala Oeste, alcanzando una superficie total intervenida cercana a los 45.000 m².

El nuevo sector del Ala Oeste comprende una intervención de 12.000 m² e incorpora playa de estacionamiento , accesos automatizados con conexión directa al Ala Norte, nuevos locales comerciales, oficinas y mejoras integrales en confort y seguridad.

Entre las principales incorporaciones se destacan la climatización completa del espacio, con sistemas de calefacción y aire acondicionado , y la incorporación de tecnología de videovigilancia de última generación, con más de 100 cámaras conectadas al centro de monitoreo y articuladas con las fuerzas de seguridad que operan en la terminal.

Inauguró espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza Inauguró espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza Marcelo Rolland / Los Andes

La transformación del lugar más inseguro del Gran Mendoza

Cornejo sostuvo que uno de los principales objetivos del proyecto fue revertir la situación de inseguridad que históricamente registraba la terminal.

“Seguridad tiene ver con limpieza, seguridad tiene que ver con bienestar, seguridad tiene que ver con negocios en serio. Seguridad significa modernizar la prevención del delito y en este lugar lo logramos”, afirmó el mandatario durante el acto.

Además remarcó que la zona era una de las más conflictivas del área metropolitana hace una década. “Este lugar era, según los registros, el más inseguro de todo el Gran Mendoza. Era donde se cometían más delitos entre 2013 y 2016. Hoy prácticamente no se registran delitos”, aseguró.

Además, destacó que la recuperación del espacio tuvo efectos que trascendieron la cuestión estrictamente vinculada a la seguridad, al mejorar la experiencia de quienes utilizan la terminal y potenciar la actividad comercial.

Participación privada y cambios en el Estado

En otro tramo de su discurso, Cornejo reivindicó las políticas de concesión y participación privada impulsadas por su gestión, al recordar que cuando comenzaron esos procesos existían fuertes resistencias.

“Tercerizar o privatizar algo en 2016, 2017 o 2018 era un pecado capital. Hoy está de moda”, señaló. No obstante, advirtió sobre lo que consideró una mirada excesivamente crítica hacia el sector público.

“Mientras hay gobernadores que se hacen los estupidos y la pasan mejor administrando y evitando cambios, yo me juego por dar esas batallas”, sostuvo.

El gobernador también remarcó que las transformaciones requieren liderazgo político, pero también empresarios dispuestos a asumir riesgos. “No vale la pena pedirle solamente al político que tome riesgos. También hace falta un sector privado que invierta y se juegue”, afirmó.

WhatsApp Image 2026-06-24 at 13.01.55 El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la inauguración del Espacio Costanera de la Terminal de Ómnibus de Mendoza Marcelo Álvarez / Los Andes

Cornejo aprovechó la presencia de referentes empresariales para plantear que el sector privado debería valorar más los cambios implementados en Mendoza durante los últimos años.

En ese sentido, aseguró que la provincia redujo significativamente el peso del gasto público sobre la economía y que eso requirió decisiones complejas.

“El gasto público del Estado mendocino es hoy un porcentaje del Producto Bruto Geográfico mucho más bajo que en 2015. Eso requirió gestión, coraje, embarrarse y tomar decisiones fuertes”, afirmó.

También mencionó otras reformas impulsadas por su gestión, entre ellas la apertura al desarrollo de la minería metalífera, una actividad que calificó como uno de los grandes tabúes de la provincia.

Más empleo y mejor infraestructura para el turismo

Uno de los datos destacados por Cornejo fue el crecimiento del empleo generado en el complejo de la terminal tras las inversiones realizadas.

“Había alrededor de 600 empleados, algunos incluso en la informalidad. Hoy hay casi 1.300 trabajadores, sin contar los empleos indirectos”, indicó.

Para el gobernador, el impacto más importante de esta transformación se observa en el turismo, uno de los sectores económicos que más creció en Mendoza durante la última década.

“No es lo mismo llegar a Mendoza y encontrarse con una terminal como esta que con la terminal que teníamos años atrás. El turismo ha sido la actividad económica que más creció y el mayor empleador de la provincia”, afirmó.

Además, vinculó este proyecto con otras obras estratégicas que impulsa la provincia, como la ampliación del Aeropuerto Internacional El Plumerillo y la futura conexión del Metrotranvía con la terminal aérea.

Inauguró Espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza Inauguró Espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza Marcelo Álvarez – Los Andes

“Estamos comenzando la nueva ampliación del aeropuerto y aspiramos a tener el año que viene el tren en la puerta del aeropuerto. El turismo necesita infraestructura como esta para seguir creciendo”, señaló.

Sobre el cierre, Cornejo destacó el resultado alcanzado pese a las dificultades económicas atravesadas por el país durante los últimos años.

“Era un lugar inseguro, hoy es un lugar seguro. Era un lugar con poca facturación, hoy es un lugar de negocios importante. Si mejora la macroeconomía, muchas de las cosas que nos animamos a cambiar van a florecer y dar resultados como estos”, sostuvo.

Y concluyó: “Estamos orgullosos del proceso. Nos hubiese gustado hacerlo mucho antes y mucho más rápido, pero aun así, en el contexto que se ha dado, lo valoramos muchísimo”.

Natalio Mema recordó el inicio del proyecto de la terminal

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, repasó los orígenes del proyecto de transformación de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, una iniciativa que comenzó a gestarse durante el primer mandato de Alfredo Cornejo, cuando se desempeñaba como subsecretario de Transporte.

“Empezamos en la oficina del gobernador Cornejo con un render y una consigna muy clara: seguridad, seguridad, seguridad. Que estuviera lindo y fuera más amable era importante, pero el principal problema era la seguridad”, recordó.

Mema señaló que las primeras conversaciones comenzaron en 2017 y que el proceso estuvo rodeado de cuestionamientos por la decisión de incorporar inversión privada en un espacio público.

El funcionario destacó que la iniciativa atravesó distintas etapas, incluyendo la pandemia y tres gestiones de gobierno, hasta concretarse con una inversión que superó ampliamente las previsiones iniciales.

“Cuando iniciamos el expediente, la propuesta era invertir 257 millones de pesos. Hoy estamos hablando de una inversión cercana a los 47.000 millones de pesos. Eso marca la dimensión de la transformación que tuvo este proyecto”, afirmó.

Mema también remarcó que la reconversión permitió mejorar la oferta para los turistas que llegan a la provincia. “Esta es la puerta de entrada a Mendoza para millones de personas al año. Hoy cuenta con hotel, locales comerciales, gastronomía y servicios que podrían encontrarse en cualquier aeropuerto”, expresó.