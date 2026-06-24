UNCuyo: la mala elección del Gobierno y los desafíos para el peronismo

La política necesita sintonizar con la ciudadanía, pero no siempre lo logra y entonces pierde elecciones. No se trata de un asunto sencillo, ya que muchas veces las señales que le llegan son contradictorias: hoy los mendocinos apoyan mayoritariamente a Javier Milei , pero también a la universidad pública , las dos cosas a la vez.

En esta encrucijada, el gobierno de Alfredo Cornejo no se jugó por ninguna de las dos cuestiones y perdió el control de la UNCuyo . El lavado mensaje oficial en la última marcha universitaria hablaba de discutir el futuro de la educación sin divisiones y con el foco puesto en su financiamiento . Más que un mensaje, fue una especie de "consejo para todos", emitido por un ministro y con sordina, por las redes sociales nomás . Sensato tal vez, pero difuso y alejado del sentimiento popular del momento.

Ahí empezó a perder el Gobierno las elecciones. En el medio, nunca quedó demasiado clara la real dimensión de su respaldo al candidato del oficialismo, Gabriel Fidel . Qué fue si no ese fugaz experimento de la primera vuelta electoral, con una "fórmula B" representada por Ismael Farrando , quien se amparaba en algún sector del cornejismo para competir.

Para colmo, el gobernador padeció una inusual protesta en la facultad de Ciencias Políticas cuando fue a votar la primera vez.

Seguramente estará reflexionando Cornejo sobre esta sucesión de hechos desafortunados y cuál podría ser su impacto en 2027. Lo cierto es que esas elecciones están lejos todavía y la escala de la votación será mucho más grande. Para entonces, probablemente nadie se acordará del mal trago de esta semana. Aunque el año que viene deberá cuidarse de no volver a perder sintonía con lo que piensa y siente la sociedad, como ocurrió esta semana.

Hay que decir de todos modos que, así como hoy la sociedad le marca al oficialismo que la universidad pública no se toca, la gente supo festejar también, no hace mucho, que los paros interminables de los colegios universitarios no se replicaran en las escuelas públicas provinciales. O sea, puso en valor a las escuelas que controla Cornejo y a su propia política en el área. Así de difícil y cambiante es el diálogo de la política con la ciudadanía.

A propósito: ¿tomará nota la nueva conducción peronista de la UNCuyo de estos vaivenes de la opinión pública? Por ejemplo, la nueva rectora, Adriana García, dijo en la breve campaña entre la primera y segunda vuelta que las administraciones radicales sedimentaron en el rectorado demasiados cargos políticos ¿Ajustará ahí, ahora que tiene el poder, o eso es mala palabra para el PJ?

Son preguntas que, para la cita electoral general de 2027, también cabe hacerle al peronismo mendocino en su conjunto, que revivió con la victoria en la UNCuyo. Todo el PJ (desde La Cámpora hasta los intendentes) se unificó en una misma celebración, cuando la realidad demuestra que, para adentro, el partido sigue quebrado y sin candidatos para la gobernación en 2027.

Ese peronismo necesita que se vuelva más frecuente esta coincidencia mágica entre proclamas, caras y votos. Porque todos están en el mismo baile.