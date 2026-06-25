"Cachivachesco": el gobierno de Cornejo blanqueó su posición sobre Zona Fría con dardos a Máximo Kirchner

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , reveló la posición de Alfredo Cornejo en el debate por la modificación de la ley de Zona Fría . Además criticó a Máximo Kirchner por haber impulsado la ley actual en 2021, que acompañó el radicalismo mendocino en su momento.

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Después de que trascendiera que los senadores radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri analizaban presentar propuestas para modificar la media sanción que llegó desde la Cámara de Diputados, ahora el Ejecutivo provincial sentó posición.

"Mendoza tiene que seguir en Zona Fría", sostuvo Mema en contacto con la prensa. Y a la vez criticó el diseño actual de la ley que incluye a otras provincias como Córdoba y Santa Fe . Lo caracterizó como un " cachivache ", directamente.

Las declaraciones del ministro representan la primera manifestación pública de un integrante del gabinete de Cornejo sobre el proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Hasta ahora, la postura mendocina sólo se había conocido a través de las gestiones y análisis que realizaban los senadores nacionales de la UCR ante el avance de la iniciativa en el Congreso.

Mendoza en zona fría

Mema sostuvo que la provincia cuenta con argumentos técnicos para conservar los beneficios tarifarios vinculados a las bajas temperaturas y recordó modificaciones realizadas durante la primera gestión de Cornejo.

"Nosotros logramos algo mucho más importante que Zona Fría en el primer gobierno. Para que ustedes se den una idea, si ustedes ven la boleta de gas, tenemos R1, R2, R3, son distintas características de consumo. El R1 es lo básico que tiene que consumir una familia para poder calefaccionarse", explicó.

El funcionario indicó que en Mendoza el consumo subsidiado reconocido para los usuarios residenciales pasó de 600 a 900 metros cúbicos, producto de estudios técnicos realizados sobre las condiciones climáticas locales.

"Por lo tanto, se mantiene el subsidio inicial o el menor costo inicial para mayor cantidad de personas porque se hizo un estudio climático y Mendoza es más fría", afirmó.

Y agregó: "Es parte de las regiones frías junto con la Patagonia, diferente del resto del país".

Críticas a la ley de Máximo Kirchner

El ministro cuestionó especialmente la ampliación del régimen aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, que incorporó a nuevas regiones beneficiadas por los descuentos en las tarifas de gas.

"Se hizo un cachivache en el año 2021 donde se puso que Rosario y Córdoba eran zona fría. Todo el sistema está pagándole el gas natural a personas que no se demostró climáticamente que lo necesitaban", señaló a pesar de que los legisladores radicales de Mendoza acompañaron esa ley.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno provincial considera necesario que Mendoza se mantenga en el régimen, aunque los diputados cornejistas Lisandro Nieri y Pamela Verasay hayan votado a favor de la exclusión de gran parte del territorio con el esquema que propone Milei.

"Mendoza tiene que seguir en Zona Fría, lo hemos planteado desde un comienzo. Lo que no podemos permitir es mantener este nivel de subsidios", sostuvo.

Luego apuntó directamente contra Máximo Kirchner, quien presidía la Cámara de Diputados cuando se sancionó la ley.

"Fue una negociación política bien cachivachesca que se llevó adelante en el 2021, que la llevaba a Máximo Kirchner como presidente de la Cámara de Diputados e iba uno por uno buscando los votos en cada una de las provincias", disparó.

Finalmente, concluyó con una crítica al resultado de aquella negociación legislativa. "Fue un desastre. Hoy lo estamos padeciendo. Hoy la Zona Fría continúa y no sé si va a tener tratamiento en Senadores, por ahora no tienen fecha, así que esperemos".