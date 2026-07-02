2 de julio de 2026 - 21:55

Uno de cada tres argentinos sostiene la gestión del presidente Milei, según una encuesta

El estudio revela que el 19% son adherentes puros y un 17% lo acompaña por resultados más que por convicción.

El presidente, Javier Milei&nbsp;

El presidente, Javier Milei 

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EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Un nuevo estudio sobre la imagen del presidente Javier Milei arrojó que uno de cada cinco consultados se identifica o lo acompaña activamente, mientras que uno de cada tres sostiene su gestión en el Gobierno Nacional.

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La consultora QSocial, en una encuesta online a nivel nacional con 1.880 participantes, sostuvo que el 19% son “adherentes plenos" que comparte "sus valores, siente orgullo y simpatía” por el Presidente, mientras que el 17% son "acompañantes condicionales“ que apoya la gestión "por resultado pero no por convicción”.

"Para Milei la clave estará entre los acompañantes condicionales: hoy el 58% lo vota y el resto se reparte entre blanco e indecisos. No divide voto con otro candidato y eso es positivo. Tiene piso firme y margen para crecer", sostiene Lucas Klobovs, director de la consultora.

Según QSocial, el voto del Presidente "se sostiene en la gestión" y no en la búsqueda de identificación, en cambio, para la oposición "la clave está en los distantes críticos": "El 39% votaría en blanco y el 31% no sabe, es el espacio donde la oferta opositora necesita crecer", agregaron.

El pasado 24 de junio, la misma consultora analizó "¿qué tipo de presidente pide el ciudadano medio de cara a 2027?" y se encontraron tres tipos claramente identificados: El 35% pide mano firme y rechaza la lógica del consenso; el 49% demanda equipos, unión de espacios y gobernabilidad y el 16% pide un presidente sin experiencia política.

"El dato menos previsible es que, en este último segmento, Milei retiene casi un tercio del voto que es del 26%. Cuando vuelve a conectar con ese tono, abre una zona donde aún puede crecer por fuera de su núcleo" concluyó.

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