Javier Milei impulsará una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para restringir la emisión monetaria

El presidente Javier Milei anunció este miércoles que planea enviar al Congreso un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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La noticia se conoció tras una reunión con diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza en Casa Rosada . Allí, el mandatario definió los ejes de la gestión política y enumeró las Leyes que enviará para buscar su modificación, entre ellas, la Carta Orgánica del BCRA. Se trata de la Ley 24.144, la cual tuvo su última modificación en 2012, bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que buscan ingresar el proyecto por la Cámara Alta, por lo que el Jefe de Estado dialogó en un apartado con la senadora y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

Según señalaron fuentes oficiales a Infobae, la modificación será elaborada por el Presidente, en conjunto con el equipo de Federico Sturzenegger, y seguirá la línea de lo planteado por Milei durante su discurso en la Fundación Faro la semana pasada.

Javier Milei se reunió con diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza en Casa Rosada

En su exposición, el Presidente aseguró que “el Banco Central nació de una estafa” y que, a lo largo de su historia, fue utilizado como herramienta de rescate para sectores poderosos y para financiar al Estado, lo que derivó en inflación y pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

El mandatario cuestionó que la Carta Orgánica permite que el Banco Central emita dinero "por cualquier motivo", a partir de las últimas reformas impulsadas por Mercedes Marcó del Pont, la presidenta de la autoridad monetaria en aquel entonces.

Banco Central de la República Argentina El Presidente quiere modificar la Carta Orgánica del BCRA

“La bruta de Marcó del Pont le asignó cinco objetivos a un instrumento de política económica. Si uno lee la Carta Orgánica actual por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantado una hiper", señaló Milei.

De esta manera, el Gobierno libertario buscará restringir la capacidad del Banco Central para emitir dinero y limitar su rol a la preservación del valor de la moneda argentina.

Uno de los objetivos que Javier Milei prometió durante su campaña presidencial fue avanzar con el cierre definitivo de la entidad financiera. “Tarde o temprano voy a cerrar el Banco Central”, aseguró el libertario tiempo después de su asunción.