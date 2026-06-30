Se recortaron 70 mil empleos en la administración pública desde que asumió Milei

Según cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , se recortaron unos 70 mil empleos en la administración pública desde que Javier Milei asumió la presidencia.

En noviembre de 2023 se registraban unos 343 mil empleados en la esfera estatal y en mayo esa cantidad había caído a 273 mil. De ese total, unos 87 mil está en empresas y sociedades del Estado.

“Desde su asunción, una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei ha sido el desguace del sector público , ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados”, señaló el centro de estudios CEPA.

Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, en ese marco, el gobierno sostiene la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores. La dotación de personal se redujo en 70 mil puestos de trabajo, lo que implica una caída del 22% .

La dotación de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado alcanzó 273.365 personas en mayo de 2026

Según el último reporte de CEPA, en términos porcentuales, la mayor parte del recorte recae en la administración centralizada; en segundo y tercer lugar, l as empresas y sociedades y la administración descentralizada ; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente .

Foro Valos: Profesionalizar la administración pública, clave para políticas de calidad La dotación de personal en la administración pública se redujo en 70 mil puestos de trabajo, lo que implica una caída del 22%.

Desde diciembre de 2023, el recorte de personal en el sector público ha sido profundo, con un fuerte impacto en empresas y organismos estratégicos del Estado.

El caso más significativo es el de Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.449 despidos. Le siguen Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones, en un contexto donde el Gobierno ha expresado su voluntad de avanzar hacia su privatización. Por su lado, en Aerolíneas Argentinas se contabilizan 1.993 despidos.

En la Casa de la Moneda se contabilizaron 715 despidos, poniendo en riesgo la capacidad operativa de la empresa. La Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística corrieron suertes similares al contar con 638 y 594 despidos correspondientes. Finalmente, en Fabricaciones Militares se desvincularon 450 trabajadores.