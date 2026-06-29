29 de junio de 2026 - 18:37

La actividad económica creció 1,6% interanual en abril, pero cayó frente a marzo

Según el Indec, en términos desestacionalizados, el índice cayó el 1,5% respecto del mes de marzo y el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%.

La minería registró la mejor actividad económica, según el Indec.

La minería registró la mejor actividad económica, según el Indec.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que el crecimiento de la actividad económica interanual de abril fue del 1,6%.

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En el cuarto mes de este año el estimador de la actividad económica (EMAE) mostró un registro positivo del 1,6% interanual en relación con abril de 2025.

Asimismo, en términos desestacionalizados, el índice cayó el 1,5% respecto del mes de marzo y el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%.

La actividad económica creció 1,6% interanual en abril pero cayó frente a marzo
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La actividad económica creció 1,6% interanual en abril pero cayó frente a marzo

¿Cuáles fueron las actividades que más subieron?

Respecto a las actividades con mayor incidencia de manera positiva en la variación interanual del EMAE durante el mes de abril de 2026, se ubicaron la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, además de la explotación de minas y canteras.

Por otro lado, según el informe del instituto, las ramas de la actividad económica con mayor incidencia negativa fueron la industria manufacturera y el comercio mayorista, minorista y las reparaciones.

La actividad económica creció 1,6% interanual en abril pero cayó frente a marzo
Actividad económica en abril 2026 según rubros

Actividad económica en abril 2026 según rubros

Qué dijo el ministro Caputo sobre los números del Indec en relación al EMAE

El ministro Luis Caputo utilizó, una vez más, su cuenta de X para expresar sus pensamientos sobre la economía nacional y, en relación a los datos del INDEC sobre la actividad económica marcó que: “el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025, con una suba interanual de 1,6% en abril y una baja de 1,5% mensual en la serie desestacionalizada”.

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“El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la economía más allá de la volatilidad de corto plazo, registró una suba de 0,3% mensual y acumula 25 meses de crecimiento. De esta manera, se trata de la fase expansiva más larga del indicador en casi 15 años”, cerró.

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