La economía del conocimiento superó los US$ 10.000 millones en exportaciones y Mendoza tiene mucho que ver

El Ciclo Pilares IA acababa de reunir en el Hotel Hilton a empresarios, especialistas y referentes tecnológicos de la provincia cuando Forbes publicó un dato que no pasó desapercibido en el sector: la Economía del Conocimiento superó por primera vez los US$ 10.000 millones en exportaciones anualizadas. El número, informado por Argencon sobre los doce meses finalizados en marzo de 2026, ubica al sector como la tercera fuente de divisas del país, detrás del complejo agroindustrial y del energético, pero por encima de industrias históricas como la automotriz y la minería.

Fredi Vivas en Ciclo Pilares: desde el fútbol hasta las empresas adoptan la IA y transforman la toma de decisiones

La comparación que hace Forbes no es caprichosa: así como Vaca Muerta transformó el potencial energético argentino en divisas concretas, la Economía del Conocimiento está haciendo lo propio desde un modelo completamente distinto. Exporta a través de internet, genera empleo calificado en todo el país y no depende de infraestructura física ni de recursos naturales: su materia prima es el talento.

Nuestra provincia no llegó a este momento por casualidad. El Polo TIC Mendoza (que articula al sector público, privado y académico) viene trabajando desde hace años para que la industria del conocimiento no sea solo un conjunto de empresas aisladas, sino un ecosistema con identidad y proyección. Esa diferencia no es menor: un ecosistema forma, conecta, retiene talento y genera condiciones para crecer de manera sostenida.

Los números respaldan esa apuesta. Mendoza se posiciona hoy como el tercer conglomerado tecnológico del país. Una red de nueve universidades gradúa hasta 900 profesionales del sector por año, y más de 120 empresas nucleadas en el Polo TIC conforman una base que combina escala con especialización. A nivel nacional, la industria del Software y Servicios Informáticos alcanzó en 2024 una facturación de US$ 22.221 millones, con un empleo sectorial que creció un 64% en la última década, muy por encima del resto de la economía privada.

La pregunta que sigue es si nuestra provincia está aprovechando ese viento a favor. Y la respuesta, al menos en parte, es que sí: pero que todavía queda mucho por hacer.

Pilares IA: cuando el ecosistema se pone en movimiento

El Ciclo Pilares IA, organizado por este Diario, junto al Polo TIC Mendoza y el Ministerio de Producción, es una muestra concreta de ese trabajo, abordando cuatro espacios temáticos en simultáneo : Energía y Minería Tech, Agrifood Tech, Logística e Industria 4.0 y Health Tech. La jornada puso el foco en cómo la inteligencia artificial está modificando procesos, mejorando la productividad y generando nuevas oportunidades de negocio en sectores que hasta hace poco miraban la tecnología desde lejos.

Ese es exactamente el puente que falta seguir consolidando: el que conecta el dinamismo del ecosistema tech con las industrias que históricamente definieron la economía mendocina. La vitivinicultura, el turismo, la agroindustria y la minería no son ajenos a esta transformación; son, en muchos casos, los sectores que más tienen para ganar si logran incorporar talento y tecnología de manera genuina.

Según Argencon, la demanda mundial de servicios basados en el conocimiento supera los US$ 4 billones. Argentina ocupa el puesto 42 entre los principales exportadores globales del rubro. La distancia entre esas dos cifras dice que el récord de los US$ 10.000 millones es un punto de inflexión, no un punto de llegada.

El talento está, las instituciones también y el camino viene siendo recorrido hace rato. La pregunta ya no es si Mendoza puede: es hasta dónde.