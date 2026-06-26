La segunda jornada del ciclo Pilares IA brilló en San Juan: reviví el evento completo

La minería se caracteriza por incorporar tecnología e invertir en nuevas formas de producción que la vuelvan más eficiente y moderna. Pero a su vez, lo hace incorporando las herramientas por etapas en sus procesos, controlando la calidad de los resultados.

Fredi Vivas en Ciclo Pilares: desde el fútbol hasta las empresas adoptan la IA y transforman la toma de decisiones

Esto fue algo que quedó este viernes en claro en uno de los paneles clave de Hackeando San Juan, el evento de la Fundación Pilares , Los Andes y Diario de Cuyo junto a la CASETIC, en su segunda jornada luego de la realizada con éxito en Mendoza. En el panel especializado en Minería e IA , referentes de tres proyectos clave contaron cómo fueron sus procesos, todavía activos, para aprovechar esta nueva revolución tecnológica.

En la apertura de las charlas técnicas en el auditorio Eloy Camus, subieron al escenario Cristian González, presidente de CASETIC; Rodrigo Elizondo , superintendente IT de Veladero; Agustina Gueglio , analista en inteligencia artificial en Los Azules, y Francisco Pontoriero, presidente de Achilles AI.

Cristian González, quien estuvo a cargo de la moderación, invitó a los referentes de las empresas a explicar cómo están experimentando con la IA dentro de las instituciones. Este segmento permitió mostrar que la incorporación de esta tecnología es gradual, con estrategias distintas por parte de las firmas para poder sumarla sin que esto cree problemas.

Un ejemplo de esta estrategia fue el que relató Agustina Gueglio, de Los Azules. La especialista contó que decidieron incorporarlo en espacios controlables. "Los proyectos de IA fracasan cuando el caso es muy ambicioso", explicó.

Por eso en Los Azules aplicaron primero tecnología en áreas donde tenían "datos ordenados, disponibles y completos, en un proceso identificado y donde la aplicación era de bajo impacto". Este esquema les permitió tener casos de éxito rápido para avanzar, con resultados medibles, en otras áreas.

El trabajo en Los Azules tuvo como protagonistas a equipos internos, algo que replicaron también en Veladero en una de sus iniciativas mas importantes, que es un comité que busca identificar problemas y solucionarlos. Rodrigo Elizondo detalló que participan todas las áreas, porque así se pueden aplicar soluciones a medida de las necesidades.

Hackeando San Juan: el ciclo Pilares IA brilla en su segunda jornada Hackeando San Juan: el ciclo Pilares IA brilla en su segunda jornada Diario de Cuyo

En Veladero sí incorporaron una herramienta enlatada, explicó Elizondo, para trabajar un problema de larga data en la minería, que comparten muchos proyectos en el mundo. Se trata de un sistema de imágenes con el que separan los camiones que pueden llevar materiales conocidos como "inchancables" a la trituradora, que son objetos que no son roca y paran la producción.

Los casos de Los Azules y Veladero reportaron baja en los tiempos de procesamiento de datos geológicos en el primer caso y pérdidas de producción en el segundo. Pero además de estos casos, los especialistas mostraron cuales son los proyectos que se vienen y el potencial que genera la IA.

En el caso de Vicuña, Marcelo Zambrizzi contó que cuentan con estas herramientas para el futuro, cuando la escala del proyecto acelere y se incorporen más personas y proveedores. A su vez, Francisco Pontoriero, de Achilles AI, contó que a futuro la IA será una herramienta clave no solo para resolver problemas una vez que ocurrieron y procesar datos, sino también para hacer predicciones de futuro y prevenirlos.

Oportunidad para jóvenes y pymes

En el panel, los referentes contaron cómo están trabajando con equipos internos, grandes empresas que venden desarrollos listos, pero sobre todo con el talento local. Por eso, se tomaron unos minutos para alentar el desarrollo local de soluciones vinculadas a IA machine learning y datos.

Pontoriero, quien creó hace 10 años una empresa que fue adquirida por una multinacional y hoy provee tecnología a Vicuña, instó a los jóvenes a "conocer el negocio, no solo la tecnología". En la misma línea, los empresarios resaltaron que necesitarán cada vez más profesionales como geólogos o ingenieros que a la vez conozcan sobre estas herramientas.

Andrés Menegazzo, de Economía del Conocimiento, sumó también una invitación a especializarse, tanto pymes como jóvenes profesionales. "Hay que terminar con eso de ir a preguntar que hace falta y en lugar de eso se debe conocer la propia vertical de negocio y qué necesitan las empresas", dijo.