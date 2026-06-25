Fredi Vivas en Ciclo Pilares: desde el fútbol hasta las empresas adoptan la IA y transforman la toma de decisiones

La jornada de Pilares IA finalizó con la conferencia plenaria de Fredi Vivas, experto en Inteligencia Artificial . El evento realizado en el Hotel Hilton Mendoza tuvo una importante convocatoria de empresarios, profesionales, estudiantes y referentes tecnológicos de la provincia. El encuentro –que contó con la organización de diario Los Andes, Polo TIC Mendoza y el Ministerio de Producción de la provincia- tuvo cuatro temáticas específicas que se desarrollaron durante la mañana de manera simultánea.

Energía y Minería, Agrifood Tech, Logística e Industria 4.0 y Health Tech fueron los verticales que convocaron a los interesados en las áreas particulares. Cada temática contó con la disertación de entre cinco y seis especialistas que profundizaron sobre el impacto de la tecnología y de la inteligencia artificial en las áreas mencionadas. Sobre el mediodía y con la sala principal repleta del hotel Hilton, Vivas captó la atención de los presentes y dejó conceptos clave sobre lo que implica la adopción de la IA de forma individual y organizacional .

En este contexto, el gerente general y director de contenidos de diario Los Andes, Pablo Dellazoppa , expresó que este Pilares IA buscó mejorar aspectos de la edición pasada y por eso esta vez se dividió en temáticas específicas. “Ordenamos los intereses o las audiencias para ayudar a compartir conocimientos prácticos, ejes concretos o temas cotidianos en situaciones complejas”, dijo Dellazoppa.

El referente de Los Andes agregó que en todos los lugares de trabajo “la mayoría nos sentimos abrumados por la velocidad de las herramientas” y, en este marco, es habitual que muchos se pierdan en esa vorágine. “Con este Ciclo Pilares queremos colaborar a que haya más conversación y encuentro entre quienes hoy operan con tecnologías donde la IA pasa a ser un factor de trabajo y de la vida cotidiana”, expresó Dellazoppa.

Asistencia, orientación, networking, oportunidad de negocio, operación ambiental y punto de encuentro fueron los objetivos planteados por Los Andes para este Ciclo Pilares IA . Por este motivo, el viernes 27 el evento se replicará en San Juan con el Diario de Cuyo y la Cámara Sanjuanina Cámara Sanjuanina de Empresas TIC (Casetic). Dellazoppa también hizo foco en la importancia de las alianzas público-privadas para incentivar el conocimiento práctico.

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En línea, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, expresó que desde su área están ocupados en las nuevas tecnologías y la propensión al cambio que han irrumpido en las compañías, empresas y gobiernos así como modificado las maneras de producir y trabajar. “La posibilidad de capacitarnos implica poder hacer las cosas mejor y, por lo tanto, fortalecer los sistemas de producción”, detalló el funcionario.

En línea, el presidente del polo TIC, Alberto Aguiló, señaló que el objetivo de esta entidad público, privada y académica pretende que la Economía del Conocimiento crezca. “Participar de este tipo de ciclos con Los Andes nos permite ganar visibilidad y crecer en impacto en las empresas de la economía tradicional”, dijo Aguiló.

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Antes del comienzo de la charla de Fredi Vivas, autor de diversos libros y referente en IA, se entregaron los premios Pilares Startup Challenge que distinguió a startups mendocinas en cuatro categorías con foco en innovación, IA y desarrollo productivo.

Una herramienta básica

Fredi Vivas expuso sobre la evolución de la inteligencia artificial (IA) y su aplicación práctica tanto en el deporte de alta competencia como en las organizaciones. El Mundial de Fútbol le sirvió como disparador para mostrar cómo impacta la IA en el marco de los acuerdos tecnológicos globales. También diferenció los sistemas de programación estructurada tradicionales de los modelos modernos de aprendizaje automático, orientados a la predicción y optimización de procesos.

Vivas destacó que la IA es una herramienta más como en su momento lo fue el mail o los programas de Windows y, aunque facilitan y acortan procesos, no son ya un diferencial en sí mismo. “El uso y la creatividad que le den las personas y empresas es lo que hará realmente la diferencia”, apuntó Vivas quien explicó que el desarrollo de la IA tiene 70 años al mismo tiempo que dio detalles sobre el funcionamiento, la historia y los tipos de Modelos de Lenguaje que existen.

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Vivas también habló de la llegada de los asistentes virtuales así como dividió la IA entre las plataformas generalistas y las específicas. En la actualidad, uno de los modelos más clave ees la “machine learning”, que utilizan la información del pasado para predecir con exactitud escenarios futuros. Volumen de ventas de un comercio o la aprobación de un perfil de crédito bancario.

El futuro del empleo

El debate sobre el futuro del empleo y el desplazamiento de profesionales por el uso de algoritmos avanzados genera posiciones encontradas en los ámbitos académicos y empresarios. Las proyecciones apuntan a una reconversión de las funciones laborales más que a una eliminación de puestos calificados. “No importa la industria de la que estés, cualquier information worker tiene que ser bueno usando IA, te guste o no”, advirtió Vivas.

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El especialista sostuvo que es necesario superar la mentalidad de reemplazo que asume que la tecnología eliminará la labor de los abogados o los médicos en el corto plazo. “La inteligencia artificial es una disciplina científica, no es simplemente un chat con el que uno habla en la computadora”, aseguró. Remarcó que las nuevas capacidades predictivas de los sistemas digitales buscan actuar como un soporte para aumentar las facultades productivas de los trabajadores humanos y agilizar el procesamiento en las organizaciones públicas y privadas.

Vivas hizo un repaso sobre las fortalezas que la IA aporta a las organizaciones así como de sus riesgos. Entre los principales mencionó el uso de datos y las filtraciones que pueden existir. En líneas generales, el profesional insistió en que la verdadera transformación ocurre con adopción organizacional. Es decir de aprender de empresas nativas digitales que usan algoritmos para entender su catálogo y el comportamiento de los clientes.