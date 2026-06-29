Gastronomía y turismo: campaña sindical para control de aportes en un contexto de crisis

Los avisos en la vía pública son provocadores y han generado controversia en el sector de la gastronomía y el turismo . El sindicato que nuclea a los trabajadores de este rubro, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), lanzó una campaña particular. El objetivo es educar a los empleados del área en el control de sus aportes patronales, pero ha generado reacciones dispares dentro de las empresas en un contexto complejo por la caída del poder de compra del salario .

“Empresarios: acá está su cuenta” , reza el titular del cartel que está acompañado de la imagen de un ticket que lista salud, educación y jubilación. Abajo se completa: “En Mendoza hay gastronómicos y hoteleros que no pagan sus aportes. Enterate quiénes son en empresariosdeudores.com”. La firma del sindicato acompaña la vía pública que se visualiza en distintas zonas del Gran Mendoza y se replica a través de las redes del gremio.

Emiliano Tejeda, secretario general de UTHGRA en Mendoza , explicó que se trata de una campaña de concientización y no de escrache. Al ingresar a la web se ve un listado de unas 35 empresas que poseen “mala registración”, “personal sin registrar”, “registro deficiente” u “obstruyeron la inspección”. El referente sindical agregó que tanto la página como la posibilidad de acceder a través de un código QR para visualizar a los “deudores” busca que los trabajadores puedan estar al tanto de su situación particular.

Del mismo modo, se pretende educar en la importancia de un tema del que no siempre se habla y que hoy –flexibilización laboral y aumento del desempleo mediante- pareciera contracultural . “Además de ocuparnos de los temas salariales y de obra social, queremos generar conciencia tanto en el trabajador como en los empleadores”, señaló Tejeda .

Desde su punto de vista, muchas personas no tienen claro que debe realizarse el aporte correspondiente y no son pocos los que llegan a la jubilación con la sorpresa de que las empresas realizaron los descuentos , pero no pagaron lo que correspondía. “Aunque hay una ley que las obliga, lo cierto es que no hay consecuencias reales cuando esto no se cumple”, advirtió Tejeda.

Marcelo Rosental, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, declaró que le sorprendió la campaña realizada. “La situación del país y tanto de la gastronomía como la del turismo está muy difícil”, observó el hotelero. Agregó que desde que trabaja en el rubro siempre han podido conversar con el gremio para llegar a acuerdos cuando se atraviesan situaciones de crisis económica.

“En todos lados puede haber empresarios avivados, pero el incumplimiento no es lo habitual”, comentó Rosental. El presidente de la Cámara de Hotelería sumó que es complejo que su sector trabaje en la informalidad debido a los controles y necesidades de personal que poseen. En este punto, el secretario de UTHGRA advirtió que en la gastronomía suele haber más informalidad que en el turismo pero que, aquí, los empleos temporales son habituales. “Los arbnb también conforman una importante cantidad de empleos informales”, alertó Tejeda.

Situación de crisis

Marcelo Rosental advirtió que en la actualidad turismo y gastronomía están muy complicados con los costos que van en alza y grandes dificultades para actualizar tarifas. Con relación a la hotelería porque quedarían desfasados a nivel regional como en gastronomía donde la pérdida de poder adquisitivo atenta contra la supervivencia de las empresas. “Hoy los grandes tienen dificultades para enfrentar los costos por lo que la situación de las pymes es más grave aún”, comentó el también gerente de Villagio Hotel Boutique.

El referente de los hoteleros también dijo que los hoteles en general son cumplidores de sus obligaciones laborales. Como ejemplo, expresó, basta ver casi cualquier restaurante o bar para darse cuenta de que -con lo que venden- no alcanza ni para los costos básicos. En línea, un referente gastronómico que prefirió el anonimato, contó que junio fue el primer mes en años que tuvo que “patear” el pago del alquiler de su local.

“No son justificaciones y es claro que hay que cumplir, pero también es importante proponer soluciones que acompañen la situación”, observó Rosental. En línea, Emiliano Tejeda explicó que se han incrementado los despidos y los retiros voluntarios e instó a los trabajadores a buscar asesoramiento para estos casos. Sin embargo, desde su punto de vista, los incumplimientos de algunas empresas con relación a los aportes no tienen que ver con una situación coyuntural sino cultural.

“Después de la pandemia, cuando el turismo y la gastronomía volaban, muchos tampoco estaban al día con sus obligaciones”, expresó el gremialista. Tejeda opinó que es clave la recuperación salarial y que si bien trabajan en conjunto con el sector privado, es clave “la empatía con los trabajadores”. “Si a ellos no les alcanza o les cuesta, qué queda para los asalariados”, reflexionó Tejeda. El sindicato buscará sumar un plus por capacitación con el fin de incentivar la profesionalización así como de sumar ingresos.