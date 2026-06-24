La revolución de los sentidos: cómo una bodega boutique está redefiniendo el lujo de lo simple e inmersivo en terroir orgánico

No se trata de un simple cambio de temporada; es una declaración de intenciones. Un proceso de renovación viva que comenzó a latir con fuerza el pasado 25 de mayo con su disruptivo evento "NEO PATRIA" , donde la tradición argentina se reconfiguró bajo una mirada vanguardista, y que hoy se consolida como un ecosistema de experiencias gastronómicas y sensoriales sin precedentes.

El ritmo cotidiano de la bodega es un imán en sí mismo. Su restaurante sigue rindiendo culto a la identidad culinaria con el aclamado Menú de 4 Pasos "tipo bodegón" , una propuesta de platos con alma, técnica impecable y porciones generosas. Pero la verdadera transformación de la rutina llega de lunes a jueves: respondiendo a la necesidad de quienes buscan un refugio exclusivo a mitad de semana, Jean Bousquet presenta su Menú Ejecutivo .

Diseñado para corporativos, viajeros y locales, este almuerzo ofrece un ambiente de pausa y conexión, ubicado estratégicamente porque no hay propuesta equivalente en las inmediaciones, con el tiempo a su favor. Es el punto de quiebre perfecto para cortar la semana en un entorno inigualable.

El verdadero salto cuántico llega con el invierno. Julio será el mes donde Jean Bousquet inaugure dos nuevos sectores que prometen convertirse en los nuevos imperativos de la región:

Una experiencia culinaria conectada de forma visceral con el paisajismo de la bodega. Aquí, el fuego no es solo una técnica de cocción, es un espectáculo inmersivo y con clase que se disfruta con la cordillera como testigo directo.

Terrace Du Champagne

El gran oasis de la altura. Una terraza imponente diseñada para el disfrute sofisticado, que romperá los esquemas tradicionales con su concepto de "Happy Hour" permanente. Un espacio pensado para que el brindis no tenga horarios y las burbujas sean las protagonistas absolutas del atardecer.

Jean Bousquet 2 (1)

Un calendario de hitos: Tres eventos que darán que hablar

Para que una propuesta se vuelva viral, necesita mística y comunidad. Jean Bousquet lo sabe y activa su agenda con tres fechas clave que generarán un inevitable efecto multiplicador de voces:

1. La Gran Peña del 9 de Julio: Tradición y "Pikadero"

El Día de la Independencia se celebra con una peña folclórica de pulso vibrante. Músicos en vivo, puestos de artesanos seleccionados y la conducción del carismático Pepe Cambría.

El corazón de la fiesta será el "Pikadero": ese espacio dinámico e interactivo donde la premisa es simple, tentadora y divertida: ¡se baila y se pica!

2. La Revolución de Francia: La herencia francesa se hace carne

Por primera vez en Mendoza, la mítica celebración del 14 de julio (Fête Nationale) se traslada a las huestes de la bodega. Una cita imperdible para que la comunidad francesa y los amantes de su cultura sientan la vibración de sus raíces.

Habrá un menú exclusivo con platos típicos de la cocina gala, maridados con el swing sofisticado y enérgico de "Los Biciswing" en vivo.

3. Día del Amigo: "CONEXIÓN. EP. 1"

El gran hito de la temporada será la apertura de nuestro nuevo y monumental Salón de Eventos, un espacio imponente con capacidad para 1.200 personas. Para estrenar semejante infraestructura por todo lo alto, el Día del Amigo se transforma en "CONEXIÓN. EP. 1".

No es una fiesta común; es una experiencia diseñada para celebrar esa energía invisible que nos une, ya sea a través de la amistad o de otros lazos profundos que nos impulsan a festejar.

Todo esto potenciado por la conexión directa con la naturaleza en esta bodega de experiencias panorámicas e inmersivas. El inicio de una saga que marcará tendencia en la región.

Bodega Jean Bousquet no es una opción más en el mapa vitivinícola; es un destino en sí mismo. Su filosofía de venta exclusiva en el cellar door (puerta de bodega) no es casualidad: es la garantía de que lo que se vive allí adentro, no se puede replicar en ningún otro lado.

Las brasas ya están encendidas, la terraza espera las copas y la acústica del nuevo salón está lista. Solo falta que usted cruce la puerta y se vuelva parte de la historia.