Mendoza será sede de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible

Mendoza volverá a convertirse en uno de los principales escenarios del debate sobre el desarrollo minero de la región. El gobernador Alfredo Cornejo anunció en Chile que la provincia organizará la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible , prevista para los días 19 y 20 de noviembre , durante un encuentro que reunió a autoridades, empresarios e inversores de ambos lados de la cordillera.

El anuncio se realizó en la ciudad chilena de Los Andes, en el marco del foro internacional "Cordillera que une: Minería binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina" , donde el mandatario mendocino expuso la estrategia provincial para consolidar a la minería como uno de los motores de diversificación económica .

Al cierre de su exposición, Cornejo invitó a representantes de gobiernos, empresas e inversores a participar del encuentro que volverá a realizarse en Mendoza y que buscará posicionar a la provincia como un polo de discusión sobre minería moderna, sustentabilidad e integración regional.

Durante su presentación, el gobernador sostuvo que Mendoza busca consolidar una actividad minera con reglas claras, seguridad jurídica y estándares ambientales que permitan atraer inversiones de largo plazo.

El gobernador Alfredo Cornejo invitó, en Chile, a participar de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible, que se desarrollará en Mendoza en noviembre.

En ese marco, afirmó que la cordillera debe dejar de verse como una frontera para convertirse en un espacio de integración entre Argentina y Chile , impulsado por la minería, la energía, el turismo y la logística .

Cornejo destacó que ambos países comparten las mismas fajas metalogénicas, con importantes reservas de cobre, oro, plata, hierro, litio, uranio y potasio, lo que abre oportunidades para desarrollar proyectos complementarios y fortalecer la competitividad regional.

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El respaldo social, uno de los desafíos

El mandatario señaló que uno de los principales retos consiste en desarrollar una minería sustentable con licencia social. "Estamos muy concentrados en que el Estado tenga la capacidad de aportar permisos rápidos, pero con solvencia profesional, complementando esa rapidez con el cuidado ambiental", aseguró.

En ese sentido, explicó que Mendoza implementó un nuevo esquema para aprobar distritos mineros completos mediante la Legislatura provincial, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a las inversiones. Según indicó, ese mecanismo ya permitió habilitar 65 proyectos de exploración dentro de un universo de 200 iniciativas previstas.

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PSJ Cobre Mendocino y el RIGI

Durante su exposición, Cornejo presentó a PSJ Cobre Mendocino como el proyecto más avanzado de la provincia y sostuvo que será el primero de los grandes emprendimientos cupríferos argentinos en entrar en producción.

También remarcó que el proyecto fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), herramienta que, a su entender, mejora las condiciones para atraer capitales de largo plazo.

El gobernador agregó que Mendoza acompaña el crecimiento del sector con equilibrio fiscal, modernización del Código de Procedimiento Minero, beneficios fiscales para proyectos estratégicos y obras de infraestructura, entre ellas líneas eléctricas, rutas y redes de alta tensión.

Una agenda común con Chile

La integración binacional ocupó un lugar central en el encuentro realizado en Los Andes. Cornejo propuso profundizar el trabajo conjunto entre Mendoza y la Región de Valparaíso mediante corredores logísticos, hubs de servicios, infraestructura ferroviaria y el fortalecimiento del Paso Internacional Los Libertadores.

"No tiene ningún sentido vernos como competencia. Necesitamos bajar costos y hacer que las empresas elijan los corredores más eficientes", afirmó.

Al cerrar su intervención, insistió en que la creciente demanda mundial de minerales críticos representa una oportunidad para ambos países y sostuvo que la cordillera debe convertirse en "una plataforma compartida para generar desarrollo, empleo e inversiones".

La jornada contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales, regionales y municipales de Argentina y Chile, además de representantes de empresas vinculadas con la minería, la energía, la logística y la infraestructura. La delegación mendocina estuvo integrada, entre otros funcionarios, por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien también participó de uno de los paneles del encuentro.