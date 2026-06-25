Ciclo Pilares: "La tecnología atraviesa a toda la minería y esas exigencias se trasladan a los proveedores"

“Uno se imagina la minería con un pico y una pala, pero hoy la tecnología está en todo y esas exigencias se trasladan a los proveedores”, sintetizó Alejandro Susel al cierre de su disertación en el Ciclo Pilares. Susel – es CEO de Holos Consulting y, entre otros puntos, se especializa en la optimización de la relación entre empresas mineras y contratistas. El profesional participó del espacio de Minería y Energía Tech con la participación del vicepresidente del Polo TIC, Juan Cepparo.
Entre las conclusiones que dejó el espacio, el sector minero proyecta inversiones millonarias tanto en la Argentina como en la Región y apunta a la inteligencia artificial para gestionar y mejorar sus recursos. Susel realizó un repaso sobre el escenario de inversiones mineras en América Latina y en cómo la tecnología es una herramienta clave para mitigar la falta de personal calificado y proveedores desarrollados para la escala que viene. “La IA es una herramienta que va a ayudar a ser más productivos ante este escenario de escasez”, puntualizó Susel.
Los proyectos para los próximos 10 años contemplan desembolsos confirmados por más de 105.000 millones de dólares en Chile y más de 60.000 millones de dólares tanto en Argentina como en Perú. En palabras del expositor, Mendoza y Argentina tienen ventajas comparativas como los bajos costos, la estabilidad social y el gran potencial existente sin explotar.
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La llegada de capitales para la explotación de cobre y otros minerales reactivará proyectos locales como El Pachón, Los Azules y PSJ en Mendoza. No obstante, la magnitud de las obras civiles e industriales genera preocupación en las empresas por el abastecimiento de personal y de prestadores de servicios.
Minería, datos y recursos humanos
Alejandro Susel explicó que la minería genera datos masivos y requiere seguridad, sostenibilidad y eficiencia. La IA es clave para la productividad, mantenimiento preventivo y operación autónoma. “Es el momento de prepararse y aprovechar la oportunidad”, comentó el CEO de Holos Consulting. Agregó que la transformación digital alcanza a la maquinaria pesada que opera en las canteras debido a la modificación constante del entorno geográfico por la propia actividad de extracción.
El volumen de información que extraen los yacimientos modernos supera la capacidad de procesamiento de los sistemas tradicionales. En este marco, el desafío actual de las compañías no radica en la obtención del dato, sino en la velocidad de su estructuración para adelantarse a los incidentes operativos. El ejecutivo explicó que las oportunidades de analizar son enormes porque esa información ha estado siempre, pero la diferencia actual es que ahora existe la capacidad de procesarla con rapidez.
El especialista indicó que firmas de gran envergadura operan con miles de metros de fibra óptica instalados para supervisar grandes volúmenes y movimientos de tierra. “Cualquier accidente genera que la mina tenga que parar y volver a poner en funcionamiento la planta requiere semanas o meses”, advirtió. La nueva realidad operativa requiere un aprendizaje constante por parte de los sistemas inteligentes para resguardar la continuidad de los procesos industriales.