Ciclo Pilares: "La tecnología atraviesa a toda la minería y esas exigencias se trasladan a los proveedores"

Alejandro Susel, CEO de Holos Consulting, disertó en Ciclo Pilares sobre el crecimiento minero en América Latina y cómo la IA será clave para el recurso humano.

“Uno se imagina la minería con un pico y una pala, pero hoy la tecnología está en todo y esas exigencias se trasladan a los proveedores”, sintetizó Alejandro Susel al cierre de su disertación en el Ciclo Pilares. Susel – es CEO de Holos Consulting y, entre otros puntos, se especializa en la optimización de la relación entre empresas mineras y contratistas. El profesional participó del espacio de Minería y Energía Tech con la participación del vicepresidente del Polo TIC, Juan Cepparo.

Entre las conclusiones que dejó el espacio, el sector minero proyecta inversiones millonarias tanto en la Argentina como en la Región y apunta a la inteligencia artificial para gestionar y mejorar sus recursos. Susel realizó un repaso sobre el escenario de inversiones mineras en América Latina y en cómo la tecnología es una herramienta clave para mitigar la falta de personal calificado y proveedores desarrollados para la escala que viene. “La IA es una herramienta que va a ayudar a ser más productivos ante este escenario de escasez”, puntualizó Susel.

Los proyectos para los próximos 10 años contemplan desembolsos confirmados por más de 105.000 millones de dólares en Chile y más de 60.000 millones de dólares tanto en Argentina como en Perú. En palabras del expositor, Mendoza y Argentina tienen ventajas comparativas como los bajos costos, la estabilidad social y el gran potencial existente sin explotar.

WhatsApp Image 2026-06-25 at 10.48.55 La llegada de capitales para la explotación de cobre y otros minerales reactivará proyectos locales como El Pachón, Los Azules y PSJ en Mendoza. No obstante, la magnitud de las obras civiles e industriales genera preocupación en las empresas por el abastecimiento de personal y de prestadores de servicios.

Minería, datos y recursos humanos Alejandro Susel explicó que la minería genera datos masivos y requiere seguridad, sostenibilidad y eficiencia. La IA es clave para la productividad, mantenimiento preventivo y operación autónoma. “Es el momento de prepararse y aprovechar la oportunidad”, comentó el CEO de Holos Consulting. Agregó que la transformación digital alcanza a la maquinaria pesada que opera en las canteras debido a la modificación constante del entorno geográfico por la propia actividad de extracción.