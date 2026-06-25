Ciclo Pilares: El superintendente de Veladero contó cómo Barrick optimiza la operación con IA

El espacio de Minería y Energía Tech del Ciclo Pilares comenzó con la disertación de Rodrigo Elizondo, superintendente de IT en Barrick/Veladero, un proyecto al que ingresan 2.000 personas por día. El profesional con 18 años de experiencia ha liderado proyectos de transformación digital así como impulsado iniciativas de Inteligencia Artificial (IA) y digitalización orientadas a mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones.
En este contexto, con la mediación de Juan Cepparo –vicepresidente del Polo TIC- Elizondo presentó parte del plan de transformación digital de la compañía minera, que incluye la aplicación de IA en todas las etapas operativas de la mina. De este modo, Veladero ha avanzado en la transformación tecnológica de todo el proceso debido a que se ha comprobado cómo optimiza procesos.
Los beneficios que aporta la IA también están relacionados con mejorar la gestión operativa y el fortalecimiento de la toma de decisiones en distintos niveles de la organización. Además, el referente de la Barrick contó que han desarrollado programas de capacitación para formar trabajadores y generar nuevas capacidades dentro de la actividad minera. “El proceso combina formación de personal, desarrollo de aplicaciones específicas y sistemas de gobernanza orientados a obtener beneficios medibles”, afirmó Elizondo.
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En esta línea, el ejecutivo aclaró que la utilización de la tecnología se realiza con personas y que los usuarios son clave para el éxito de la aplicación y potencia de la IA. Así, la estrategia se apoya en tres pilares: datos, capacidades técnicas y participación de los usuarios. La compañía también trabaja en herramientas que permiten monitorear indicadores operativos y detectar oportunidades de mejora dentro de la operación.
Toma de decisiones y gobernanza
La iniciativa contempla el entrenamiento y la certificación del personal mediante un comité especializado, una estrategia de gobernanza de datos y el desarrollo de un chatbot corporativo para la gerencia; entre otras innovaciones. El ejecutivo precisó que es necesaria una gobernanza sólida para poder obtener beneficios medibles de la tecnología, un proceso que requiere de un ordenamiento estricto de la información recolectada en el campo.
El superintendente de Veladero relató que la empresa aplica tecnología de extremo a extremo en su yacimiento para anticipar fallas y agilizar la toma de decisiones. De este modo, se fortalecen las ventajas competitivas mediante el desarrollo de aplicaciones internas. Entre otros beneficios, se pueden identificar anomalías de manera temprana, lo que permite mejorar la eficiencia de los activos energéticos y reducir los tiempos de inactividad imprevistos en la operación del yacimiento.
Se agregan también plataformas específicas para cada área de trabajo con el objetivo de detectar oportunidades de mejora en la rutina diaria del yacimiento. “Veladero cree fuertemente que la IA es una competencia competitiva para seguir creciendo”, afirmó Elizondo. Su disertación despertó el interés de los presentes (sala llena) que realizaron diversas preguntas para comprender mejor el foco y el sistema.