Ciclo Pilares: El superintendente de Veladero contó cómo Barrick optimiza la operación con IA

En el vertical de Minería y Energía Tech del Ciclo Pilares, se detallaron las herramientas de IA que Veladero utiliza para mejorar la producción.

El espacio de Minería y Energía Tech del Ciclo Pilares comenzó con la disertación de Rodrigo Elizondo, superintendente de IT en Barrick/Veladero, un proyecto al que ingresan 2.000 personas por día. El profesional con 18 años de experiencia ha liderado proyectos de transformación digital así como impulsado iniciativas de Inteligencia Artificial (IA) y digitalización orientadas a mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones.

En este contexto, con la mediación de Juan Cepparo –vicepresidente del Polo TIC- Elizondo presentó parte del plan de transformación digital de la compañía minera, que incluye la aplicación de IA en todas las etapas operativas de la mina. De este modo, Veladero ha avanzado en la transformación tecnológica de todo el proceso debido a que se ha comprobado cómo optimiza procesos.

Los beneficios que aporta la IA también están relacionados con mejorar la gestión operativa y el fortalecimiento de la toma de decisiones en distintos niveles de la organización. Además, el referente de la Barrick contó que han desarrollado programas de capacitación para formar trabajadores y generar nuevas capacidades dentro de la actividad minera. “El proceso combina formación de personal, desarrollo de aplicaciones específicas y sistemas de gobernanza orientados a obtener beneficios medibles”, afirmó Elizondo.

WhatsApp Image 2026-06-25 at 09.33.23 En esta línea, el ejecutivo aclaró que la utilización de la tecnología se realiza con personas y que los usuarios son clave para el éxito de la aplicación y potencia de la IA. Así, la estrategia se apoya en tres pilares: datos, capacidades técnicas y participación de los usuarios. La compañía también trabaja en herramientas que permiten monitorear indicadores operativos y detectar oportunidades de mejora dentro de la operación.

Toma de decisiones y gobernanza La iniciativa contempla el entrenamiento y la certificación del personal mediante un comité especializado, una estrategia de gobernanza de datos y el desarrollo de un chatbot corporativo para la gerencia; entre otras innovaciones. El ejecutivo precisó que es necesaria una gobernanza sólida para poder obtener beneficios medibles de la tecnología, un proceso que requiere de un ordenamiento estricto de la información recolectada en el campo.