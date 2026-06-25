Ciclo Pilares: La alianza entre Mendoza y San Juan es clave para abastecer la demanda tecnológica minera

Andrés Menegazzo disertó en la vertical de Minería y Energía Tech del Ciclo Pilares y “eligió creer” en el fuerte futuro de la minería en Cuyo.

“Elijo creer”, comenzó su disertación Andrés Menegazzo, magíster ingeniero experto en tecnología y supply chain con amplia experiencia en minería que cerró el bloque de Minería y Energía del Ciclo Pilares. El profesional –que trabajó en minas como Veladero y Pascua Lama- hizo un repaso del potencial que tienen Mendoza y San Juan a partir de los actuales proyectos mineros anunciados. Su “fe” tiene que ver con que el déficit global de cobre proyectado hacia 2035 abre una oportunidad histórica para las empresas de software locales a través de polos tecnológicos.

Menegazzo expuso en este marco acerca de la necesidad de consolidar una alianza estratégica entre los polos tecnológicos de la región cuyana para integrarse a los grandes proyectos mineros. El especialista analizó el impacto de la transición energética y el avance de la inteligencia artificial como dinamizadores del mercado de minerales críticos. Advirtió así que la asociatividad interprovincial representa la única vía para que las empresas locales de software y servicios compitan a escala internacional.

“Las proyecciones globales anticipan que para el año 2035 existirá un 30% de déficit de cobre en el mercado mundial debido a la aceleración de la electromovilidad, una brecha que alcanzará las 10 millones de toneladas hacia 2040”, precisó Menegazzo. Agregó que, en paralelo, el mercado específico de la tecnología aplicada a la minería (smart mining) representa hoy un negocio de 18.000 millones de dólares a nivel global. Se prevé que para el 2031 esa cifra prácticamente se duplique mediante la incorporación de plataformas de automatización y gestión de datos.

El valor estratégico del triángulo andino La transición hacia una matriz energética sostenible y el despliegue de infraestructura para centros de cómputo generaron un cambio drástico en las condiciones geopolíticas actuales. Occidente busca alternativas de abastecimiento para equilibrar el procesamiento de materiales que hoy concentra el mercado asiático. El panelista señaló que China controla actualmente 19 de los 20 minerales críticos a nivel de refinación en todo el planeta.

WhatsApp Image 2026-06-25 at 11.51.02 Ante este escenario, Menegazzo precisó que Estados Unidos y Europa miran de una manera particular todo el cobre disponible en la cordillera. “El triángulo andino, conformado por Chile, Argentina y Perú, nunca valió tanto”, afirmó el especialista, al explicar que la confluencia de la electromovilidad, las metas globales de emisión neta cero y el desarrollo de la inteligencia artificial generan una demanda inédita sobre los recursos metalíferos de la región. La magnitud de las inversiones que ingresan a las provincias vecinas exigen capacidades técnicas que superan la oferta individual de las pequeñas y medianas empresas tecnológicas de la región.