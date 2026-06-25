Ciclo Pilares: Francisco Pontoriero y cómo la IA sirve para auditar la cadena de suministro de las empresas

El presidente de Achilles AI y fundador de InfoControl pasó por el vertical de Minería y Energía Tech de Ciclo Pilares y analizó el poder y uso de los datos y de la IA.

“De los datos a las decisiones, Inteligencia Artificial (IA) y el futuro de la gestión del riesgo en la cadena de suministros” fue el título de la disertación de Francisco Pontoriero en el marco del Ciclo Pilares. El presidente de Achilles AI y fundador de InfoControl ha liderado proyectos de transformación digital, automatización y análisis de datos en distintos sectores. Su charla y experiencia se enmarcó dentro del vertical de Minería y Energía Tech en donde relató cómo su empresa audita y controla la gestión de las cadenas de suministro a partir del análisis de datos.

La plataforma tecnológica de Achilles automatiza el análisis de riesgo de proveedores y detecta vinculaciones ocultas en el mercado. El desarrollo, contó el profesional, permite a las empresas automatizar la captación de datos externos de sus proveedores así como el análisis de forma preventiva perfiles financieros, legales y de sostenibilidad.

La herramienta busca transformar los procesos de control reactivos en esquemas de prevención proactivos para el sector corporativo por lo que su implementación reduce a pocos minutos tareas de integración de datos que antes demandaban semanas de codificación por parte de programadores.

WhatsApp Image 2026-06-25 at 10.48.04 (1) Pontoriero explicó que el objetivo que de este tipo de soluciones busca armar una arquitectura de diferentes capas de agentes que permiten captar información, interpretarla e incorporarla a los sistemas de gestión. “La IA tiene la capacidad de empezar a identificar patrones y comportamientos para anticipar eventos antes de que sucedan”, advirtió el profesional. De este modo, las compañías usuarias consiguen mitigar riesgos operativos antes de quedar expuestas a pérdidas económicas o regulatorias en el mercado regional.

Integración automática de datos Una de las claves del sistema mostrado por Pontoriero es el tiempo que se ahorra en la recolección de información externa que solía representar un obstáculo informático por la necesidad de diseñar interfaces de programación personalizadas para cada fuente. Es que un problema histórico en la cadena de suministro ha sido el desconocimiento de los proveedores indirectos de segundo o tercer nivel.