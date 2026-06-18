Inspección en PSJ Cobre Mendocino: vecinos y organismos públicos controlan la campaña de perforación

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) recorrió las instalaciones del proyecto minero en Uspallata para supervisar las tareas de perforación in-fill, conocer las medidas de mitigación en el terreno y garantizar la transparencia del proceso de control ciudadano.

La UGA realizó una inspección de la campaña de perforación in-fill en PSJ Cobre Mendocino

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA), compuesta por diversas instituciones y personas de la comunidad, llevó adelante una visita e inspección a PSJ Cobre Mendocino, en el marco de la campaña de perforación in-fill que actualmente se desarrolla en el proyecto.

La jornada contó con la participación de representantes de distintos organismos públicos provinciales y municipales, junto a vecinos de Uspallata y otros puntos de Mendoza que integran la UGA de PSJ Cobre Mendocino tras haberse inscripto voluntariamente para formar parte de este espacio de control y participación ciudadana.

Durante la recorrida, los asistentes recorrieron los sectores donde se desarrollan las tareas de perforación y pudieron observar en campo el trabajo realizado. Además, el equipo técnico de PSJ Cobre Mendocino explicó los alcances y objetivos de la campaña in-fill, la metodología empleada y las medidas de gestión ambiental implementadas, al tiempo que respondió consultas y despejó dudas planteadas por los participantes.

PSJ Cobre Mendocino La UGA realizó una inspección de la campaña de perforación in-fill en PSJ Cobre Mendocino PSJ La campaña de perforación in-fill tiene como objetivo profundizar el conocimiento geológico del yacimiento y generar información que permita optimizar el diseño del proyecto, bajo estrictos estándares ambientales y operativos.

La UGA-PSJ está integrada por representantes de todos los organismos que integraron la evaluación de impacto ambiental del Proyecto PSJ Cobre Mendocino entre ellos: Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC); Municipalidad de Las Heras; Departamento General de Irrigación; Dirección de Hidráulica; Dirección de Transición Energética; Dirección de Planificación Territorial; Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado; Patrimonio Cultural y Museos; Dirección Nacional de Vialidad; INAI – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; Dirección de Áreas Protegidas; Dirección de Biodiversidad y Ecoparque; EPRE – Ente Provincial Regulador de Electricidad; EMETUR – Ente Mendoza Turismo; Dirección Provincial de Vialidad; Área de Hidrología Isotópica de la Gerencia de Gestión Ambiental de la Comisión Nacional de Energía Atómica; miembros de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) y toda aquella persona que quiera ser parte de los controles.