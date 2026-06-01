Alfredo Cornejo expuso "el potencial" de PSJ Cobre Mendocino en la Bolsa de Valores de Londres

El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo su primera actividad oficial en el Reino Unido , con una agenda centrada en la promoción de Mendoza como destino de inversiones internacionales para proyectos de energía y minería .

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Cornejo compartió en sus redes sociales detalles de la primera reunión que mantuvo con Tom Attenborough , jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales de Primary Markets del London Stock Exchange .

“Expusimos el potencial de proyectos estratégicos como PSJ Cobre Mendocino y el avance de más de 70 iniciativas de exploración vinculadas a minerales críticos, en una provincia que trabaja para brindar previsibilidad, seguridad jurídica y condiciones competitivas para la inversión”, manifestó el mandatario.

En el marco de mi agenda de trabajo en el Reino Unido, mantuve una reunión con Tom Attenborough, jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales de Primary Markets del London Stock Exchange, para presentar las oportunidades de inversión que hoy ofrece Mendoza en minería y energía.… pic.twitter.com/6zPwoatveC

Además, agregó: “También mostramos el crecimiento de Mendoza en materia energética y el rol que puede desempeñar en la producción de los recursos que demanda la transición energética global ”.

“Seguimos generando vínculos con los principales mercados internacionales para atraer inversiones, crear empleo y transformar el potencial de Mendoza en desarrollo concreto para los mendocinos”, completó el gobernador.

Exposición ante fondos de inversión internacionales

Más tarde, a las 13, el gobernador participará de una presentación organizada conjuntamente por la Cámara de Comercio Británico-Argentina (BACC) y la firma financiera Balanz.

La actividad se desarrollará en la Residencia Oficial y reunirá a representantes de algunas de las principales gestoras de activos e inversores institucionales que operan en mercados emergentes.

Entre los asistentes figuran directivos de firmas como HSBC Asset, RBC BlueBay, Amundi, Pictet, Rokos Capital, Andromeda Capital, UBP Emerging Markets Fixed Income, Finisterre Capital y Plenisfer Investments, perteneciente al grupo Generali.

Ante este auditorio, Cornejo expondrá sobre el escenario económico e institucional de Mendoza y pondrá el acento en los proyectos vinculados a la minería, la energía y otros sectores estratégicos para el desarrollo provincial.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la intención es mostrar a Mendoza como una jurisdicción con reglas claras y previsibilidad para el desembarco de inversiones de largo plazo.

Encuentro con referentes de la industria energética

La agenda del gobernador culminará a las 18.30 con una actividad organizada por la BACC junto al Energy Council, entidad que nuclea a empresas y actores relevantes del sector energético global.

El encuentro convocará a representantes de compañías petroleras, mineras, financieras y de servicios vinculadas a los mercados internacionales de energía y recursos naturales.

Entre las empresas y organizaciones que participarán se encuentran BP, Shell Trading, Petronas Trading UK, Pan American Energy Group, Glencore, Ithaca Energy, BBVA, Standard Chartered, Dow Jones, Fastmarkets y la London Metal Exchange (LME), además de fondos de inversión y consultoras especializadas.

Durante la reunión, Mendoza buscará posicionar su cartera de proyectos vinculados a la explotación de hidrocarburos, el desarrollo de infraestructura energética y la producción de minerales críticos, un segmento que ha ganado protagonismo en los últimos años debido a la demanda global asociada a la transición energética.